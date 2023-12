Vila da Mônica Gramado inaugura quiosque no Aeroporto Internacional Salgado Filho

Espaço tem venda de ingressos antecipados com desconto e busca aproximar o parque do público que vai a Gramado

Desde 20 de dezembro de 2023, quem chega ao Estado pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho pode comprar ingressos com desconto para visitar a Vila da Mônica Gramado, um parque com mais de 20 atrações voltadas à diversão de toda a família. A compra pode ser feita em um quiosque personalizado de 9m² localizado na área de desembarque doméstico. Instagramável, o espaço funciona entre 8h30 e 21h30 e conta com uma poltrona ornada com Sansões, o coelhinho símbolo da Mônica, principal personagem da Turminha. “O objetivo é aproximar o parque do público que passa pelo aeroporto para chegar a Gramado, além de facilitar a aquisição antecipada dos ingressos”, diz a CEO do empreendimento, Manoela da Costa Moschem, que participou da inauguração do quiosque ao lado das equipes da Vila da Mônica e da administradora do aeroporto, a Fraport Brasil, representada pela executiva de contas Camila Rocha Colombo e pelo gerente comercial Alexandre Binder. Segundo a Fraport, mais de três milhões de passageiros chegaram a Porto Alegre em voos domésticos em 2022 – para 2023, que deve ter os números finais divulgados em janeiro, a expectativa é de um aumento desta marca.

Os ingressos para visitar a Vila da Mônica Gramado também podem ser comprados com desconto pelo site www.viladamonica.com.br. Na bilheteria, as entradas estão à venda no valor padrão. Grupos contam com preços especiais, que podem ser conferidos com a Central de Vendas pelo telefone (54) 99949-4072. A Vila da Mônica Gramado fica às margens da ERS-235, na Rua Germano Boff, 611, no bairro Carazal, e funciona diariamente das 9h45 às 17h30.

Ingressos antecipados

▪ Adulto – Baixa temporada: R$ 179

▪ Adulto – Alta temporada: R$ 189

▪ Infantil – Baixa temporada: R$ 159

▪ Infantil – Alta temporada: R$ 169

▪ Acima de 60 anos: R$ 119

▪ PcD infantil tem acesso gratuito

▪ PcD adulto e acompanhante PcD: R$ 89 somente na bilheteria