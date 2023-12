Incêndio destrói conhecido restaurante da Rota do Sol, em São Chico

No início da madrugada deste sábado, 23, o estabelecimento comercial Rota 453, situado no trevo com a ERS-010 em São Francisco de Paula, foi consumido por um incêndio que iniciou por volta das 2h. O Corpo de Bombeiros do município respondeu prontamente, contando com o apoio de veículos de outras localidades e da Brigada de Incêndio da empresa Reflorestadores Unidos S.A.

Felizmente, no momento do incidente, o local encontrava-se vazio, evitando riscos humanos diretos. O trabalho árduo das equipes resultou no controle das chamas por volta das 6h. As causas desse lamentável incidente estão sob investigação, enquanto a comunidade lamenta a perda do icônico Rota 453, ponto de referência na região.