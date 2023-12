Mátria Parque de Flores lança Passaporte Pedrinho que garante gratuidade para pessoas com autismo

São Francisco de Paula – Em uma emocionante homenagem ao amor e à inclusão, o Mátria Parque de Flores, situado em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, lança hoje, antevéspera de Natal, o “Passaporte Pedrinho”. Inspirado no jovem Pedrinho, de 13 anos, autista não verbal e filho da jornalista Isabel Ferrari, o novo ingresso proporciona acesso gratuito tanto à pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) quanto ao seu acompanhante.

O lançamento do Passaporte Pedrinho é um marco na jornada do Mátria, que há dois anos encanta famílias com seus deslumbrantes jardins. A iniciativa visa incentivar pessoas com histórias de vida atípica a explorarem a beleza do parque ao ar livre, promovendo um ambiente acolhedor e inclusivo para todos.

“É uma alegria ser a semente deste projeto lindo. O Mátria é sensorial, oferece paz, caminhos, cores e cheiros, tudo o que estimula e mexe com todos os sentidos”, compartilha Isabel Ferrari.

Em um esforço para garantir uma experiência inclusiva, 100% dos colaboradores do Mátria passaram por treinamento no programa TEAcolhe, do governo do Estado do Rio Grande do Sul. O treinamento foi conduzido pela equipe do Centro Regional de Referência em Transtorno do Espectro do Autismo da 6ª Região – CRR/TEAcolhe Igrejinha, sob a coordenação da psicóloga Adriana Trindade.

O Passaporte Pedrinho é uma adição ao projeto Mátria Inclusão, que, desde junho de 2023, tem promovido palestras e ações sobre o TEA, reforçando a missão do Mátria de ser um espaço encantador, com atendimento de excelência e beleza natural, em um ambiente sustentável e inclusivo.

“Os espaços do Mátria foram pensados para promover bem-estar, alegria e uma profunda conexão com a natureza como forma de arte. Estamos muito felizes em nos capacitar para receber pessoas tão especiais como Pedrinho”, destaca Ithyara Piazza, diretora do Mátria.



Foto: Arquivo pessoal

Como Funciona o Passaporte Pedrinho:

O Passaporte Pedrinho é válido para pessoas com autismo e seu acompanhante, sem necessidade de reserva. O ingresso estará disponível a partir de sábado, 23/12, na bilheteria do parque.

Não há limite de emissão de passaportes por dia.

No dia da visita, é necessário levar um documento que comprove a deficiência, como CIPTEA, RG com CID, laudo médico ou atestado de frequência que ateste o autismo.

O passaporte é nominal, intransferível e não inclui atrações pagas à parte.

As pessoas que utilizarem o passaporte poderão ser identificadas com um adesivo nas catracas de acesso, se assim desejarem, garantindo atendimento prioritário.

Entrada para o Acompanhante:

Quem optar pelo Passaporte Pedrinho pode levar um acompanhante sem o pagamento de ingresso. A gratuidade é válida para uma pessoa.

O passaporte não é cumulativo com outras promoções, convênios, benefícios e descontos vigentes ao tempo da compra ou visita.

Sobre o Parque:

O Mátria Parque de Flores ocupa 50 hectares, sendo 25 deles dedicados a 30 jardins projetados como verdadeiras obras de arte, respeitando o movimento das coxilhas e a diversidade natural da região. O parque oferece atrações como o Monumento à Borboleta, a escultura Deslocamento, o Jardim de Brincar, o Meliponário, o Caminho Sensorial, o Lago, os Hotéis dos Insetos e os Túneis de Flores (Rosas e Glicínias).

Pet friendly, os visitantes podem explorar os caminhos a pé ou com transporte elétrico (carrinhos, bikes e scooters). A arquitetura foi projetada para não interferir na natureza, proporcionando tranquilidade aos visitantes. O paisagismo, selecionado este ano pela Bienal de Barcelona, destaca cores, formas e texturas ao redor do grande lago, onde é possível navegar em barcos a remo.



Foto: Divulgação

Serviço

O que: Passaporte Pedrinho (gratuidade para pessoas com autismo e acompanhante)

Quando: a partir de sábado, 23 de dezembro. Aberto todos os dias, das 10h às 18h

Onde fica: ERS-235, Km 68, São Francisco de Paula – RS

Informações: www.matriaparque.com.br ou (54) 99222-8282

