Projeto Coleção Financinhas beneficia mais de 200 estudantes em escolas de Canela

Atividades foram realizadas nas escolas Lucimara Basei, Jardim das Hortênsias e Carlos Worttman

Aprender de forma lúdica, reconhecendo situações vividas no dia a dia pelas famílias e como as crianças podem aprender a ter cuidado com o dinheiro. Com esse propósito, o Sicoob MaxiCrédito promove uma série de atividades de educação financeira voltadas para crianças e jovens. E uma destas atividades, a contação de histórias do Coleção Financinhas, foi realizada no dia 5 de dezembro, em três escolas da cidade de Canela, reunindo mais de 200 estudantes.

Por meio de livros e da contação de histórias, o Coleção Financinhas aborda situações do dia a dia das famílias relacionados ao planejamento e organização financeira e familiar, com a ajuda das educadoras Tia Dindim e a Tia Poupe, personagens que envolvem a atenção dos pequenos, que aprendem brincando.

Nas unidades de ensino Lucimara Basei e Jardim das Hortênsias, os alunos da Pré Escola 2 participaram da contação de histórias do livro Caio Achou uma Moedinha. O livro aborda sobre Caio saber esperar, focar nos seus sonhos e que para isso é muito importante economizar.

Já na escola Estadual Carlos Worttmann, os anos do 1º ao 3º ano acompanharam a história do livro Margot e Davi foram ao mercadinho. Nesta atividade, a abordagem destaca a importância do orçamento familiar para a realidade dos alunos. A personagem Marina compreende como é importante ajudar o meio ambiente, por intermédio das histórias que o seu irmão conta.