BLOG DA TV MENORAH

Muitos pensam que a Bíblia não traz princípios sobre economia, administração, gerenciamento e produtividade. Muitos fazem colocações e dizem: “Deus não tem nada a ver com dinheiro. Não misture Deus com negócios”. Coisas desse tipo estão na mente de quase todas as pessoas. As pessoas que povoam, principalmente, o chamado “Terceiro Mundo”, são adeptas de ideias de que tudo deve ser de graça. Suas atitudes baseiam-se no fazer o mínimo, para obter-se o máximo. A economia nesses países funciona com o princípio de tirar o máximo, investindo o mínimo. Por isso, a própria palavra “economizar” significa investir o mínimo, para obter-se o máximo.

Mas, qual o problema número um dos países de “Terceiro Mundo”? É a economia. No entanto, esses países são os que possuem os mais ricos minerais, as maiores populações, as maiores riquezas humanas e florestais sem citar seus excelentes climas e sua boa localização geográfica. Diante dessa realidade, por que esses países estão passando por tantas lutas, para sobreviverem economicamente? Porque o sucesso econômico não está ligado ao dinheiro. O Brasil, por exemplo, é riquíssimo, mas muito pobre. E qual o problema? O problema está no nosso gerenciamento e na falta de compreensão dos princípios de produtividade.

Se fossemos para a faculdade de administração, aprenderíamos teorias de gerenciamento e de liderança e formar-nos-íamos com honra. Mas, se entregarmos o coração a Jesus, conheceremos um Livro que realmente ensina princípios, a Bíblia. Esse livro ensina-nos a usar os princípios e a ter sucesso na vida. Na Bíblia, estão todos os princípios que nos levam ao sucesso econômico, financeiro e pessoal. Apesar de ser um Livro comum, a Bíblia contém os pressupostos fundamentais e eternos de sucesso, capaz de revelar-nos que o bom andamento dos negócios e a realização nas outras áreas de nossa vida dependem, exclusivamente, da aplicação desses princípios.

Se você analisar o capítulo 1 do livro de Gênesis, você vai concluir que Deus é o gerente mais bem sucedido de toda a história. Em Gênesis, Ele recordou o fato de que criou tudo e depois disso criou o homem. Ele também diz que criou o homem semelhante a Si. Os nossos problemas são principalmente de ordem organizacional. Perceba, quão organizado Deus foi, em Seu momento de criação do mundo e do homem. Reflita no capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis, em como Deus criou e organizou todas as coisas. Ele é um administrador perfeito e com Ele temos muito a aprender.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Faça essa Oração

“Oração Receber o temor de Deus”

Senhor Jesus, glorificado seja o Teu nome, invocamos o poder do Teu sangue e do Teu nome sobre as nossas vidas. Que o Senhor esteja neste lugar fortemente com a presença do Espírito Santo. Derrama Tua graça sobre nós, Senhor, libera o Espírito de sabedoria e de revelação para que possamos receber a Tua Palavra com mansidão no nosso coração e que estas palavras que vêm de Cristo e que são Cristo, façam com que o nosso coração que está endurecido seja amolecido, em nome de Jesus. Que toda a dureza seja quebrada pela autoridade poderosa do sangue de Cristo Jesus.

Que a vida natural venha a se esvair, Senhor, que a Tua Palavra opere por este poder mortificador da cruz, em nome de Jesus. Senhor, processa a Tua autoridade nas nossas entranhas, edifica o Cristo que está dentro de nós, extermina com a velha natureza, com a impulsividade almática e o conhecimento caído. Acaba Senhor com a razão, com a lógica, com a justiça própria, em nome do Senhor Jesus. Oramos para que o Espírito Se movimente em nosso íntimo, que Ele venha até o campo de batalha que é a nossa mente, para pelejar e nos defender da escravidão. Senhor, em nome de Jesus, opera neste momento. Que Tu possas concluir esta obra em nosso coração.

Tira Senhor, a pretensão e a arrogância de nossa vida de querermos dirigir a vida dos outros, de contender e manipular os outros. Tira Senhor, este estilo mesquinho da nossa vida, em nome de Jesus.

Nós pedimos por misericórdia, ensina-nos a odiar estas coisas que ainda amamos. Santo é o Teu nome, glorificado seja o poderoso nome do meu Senhor Jesus. Mostra-te como único Rei Celestial. Faça com que a nossa alma recue diante do Teu poder, ó, Senhor. Nós ficamos intimidados com a realidade do Teu poder para que o nosso ser esteja na posição adequada de submissão a Ti, ó Senhor, leva-nos a Tua dependência, tira a loucura de nossa mente, a obstinação e a obsessão. Santo é o Teu nome, ó Senhor. Ensina-nos a temer o Teu nome, proporciona-nos força, capacidade íntima para temer o Teu nome. Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor Jesus, Reis dos reis, Senhor da Glória, Tu és o Cabeça da Igreja.

Queremos Te pedir perdão porque não reconhecemos a Tua grandeza e a Tua autoridade. Tenha paciência com todos nós Senhor. Santo, Santo é o Teu nome. Grande é o nome do Senhor. Ensina-nos, Senhor, o caminho da humildade. Devolve-nos a glória da criatura. Enche o nosso coração de virtude elevada e humildade, ó Senhor, para que a graça do Senhor se enraíze em nosso coração e permaneça para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos na Tua presença para clamar por Teu socorro celestial para que saiamos da ilusão, do engano e da vida natural. Ensina-nos a odiar o mundo e as coisas que há no mundo. Ensina-nos a odiar a nossa natureza terrena, ó Senhor Jesus. Precisamos Te conhecer mais e mais. Santo, Santo é o nome do Senhor, Grande é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo, Santo, Santo é o Teu nome Senhor, grande é o Teu nome Senhor. Visita os Teus filhos agora, Senhor. Que o Teu Espírito entre nos compartimentos que são necessários e comece a liberar os anjos que ministram para operar em nossa mente subconsciente, em nossa mente consciente e em nossas emoções, que possamos estar cheios de arrependimento. Santo é o Teu nome, Senhor Jesus. Grande é o Senhor. Santo é o Teu nome Senhor.

Amém.