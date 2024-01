Canela: Carnês do IPTU 2024 disponíveis a partir de 2 de janeiro

A Administração Municipal de Canela, através da Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, anuncia que os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2024 estarão disponíveis a partir de 2 de janeiro. Diferentemente dos anos anteriores, os carnês físicos não serão entregues pelos Correios. Os contribuintes têm a opção de imprimir os boletos no site da Prefeitura de Canela, solicitar por e-mail ou fazer a impressão nos guichês no Paço Municipal.

A parcela única do IPTU terá vencimento em 31 de janeiro, oferecendo um desconto que pode chegar a 10%, incluindo 7% de desconto padrão e 3% para contribuintes bons pagadores. O reajuste do IPTU para 2024 será de 4,82%, baseado no IPCA (Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo) acumulado de outubro de 2022 até outubro de 2023. Aqueles que desejarem revisar o imposto têm até 31 de janeiro para fazê-lo junto à Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico.

Em 2023, o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) beneficiou 2.042 contribuintes canelenses, entre físicos e jurídicos, regularizando débitos. Adicionalmente, 285 contribuintes, incluindo aposentados, pensionistas e portadores de doenças graves, foram beneficiados com descontos de 10% a 30% na taxa do IPTU.