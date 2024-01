Contagem regressiva para o Rodeio de Canela, que iniciará dia 11

Em 2024, o CTG Querência celebra 70 anos de dedicação à preservação e difusão da tradição e cultura gaúcha. Para marcar o início das festividades, o primeiro evento será o Rodeio Crioulo de Canela, que ocorrerá de 11 a 14 de janeiro, no Parque de Rodeios Saiqui.

Ao longo de quatro dias, os participantes e o público serão imersos em um ambiente repleto de emoção, música, dança e provas campeiras e artísticas que destacam a força e destreza de peões e prendas. Este será um momento único para o público apreciar as habilidades dos melhores “esportistas do rodeio”, admirar a beleza dos cavalos e se encantar com a energia contagiante das apresentações artísticas.

Além das provas campeiras, como laço, gineteada, prova de rédeas e vaca parada, totalizando 16 provas, o evento oferecerá uma variada programação artística e cultural. No domingo, 14, as disputas da artística, com gaita piano e botão, intérprete vocal e declamação, prometem envolver o público. Shows e bailes com renomados artistas gaúchos, incluindo Paulinho Mocelin, Grupo Rodeio e Chiquito e Bordoneio, irão embalar as noites, trazendo o melhor do tradicionalismo musical.

A praça de alimentação será um verdadeiro festival de sabores, oferecendo desde boia campeira até lanches. A movimentada “rua do comércio” será um ponto de destaque, repleta de artesanato, joias, roupas, brinquedos, pilchas e utensílios gauchescos, produtos únicos e feitos com maestria por talentosos artesãos.

A abertura oficial do evento está marcada para sexta-feira, às 19h, na Arena Polaco Feijó, com a presença de autoridades, homenagens e surpresas preparadas para encantar o público.

A grande novidade do rodeio neste ano é o Duelo de Prendas, que ocorrerá na cancha de laço. As bravas cavaleiras disputarão um potro e seis mil reais em prêmios, marcando um capítulo inédito na história do evento.

Estima-se um público, entre participantes e apreciadores, de 30 mil pessoas.

O 39º Rodeio Crioulo Nacional de Canela é uma realização do CTG Querência, com o apoio da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Vereadores.

Fotos: Diego Santos/Estrategiacom