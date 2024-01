Morador de Canela se envolve em acidente com vítima fatal em Muitos Capões

Em Muitos Capões, no KM175 da BR-285, por volta das 6h50 desta quarta-feira (3), ocorreu um acidente do tipo colisão frontal entre um Peugeot 2008 e uma Doblô. O motorista da Doblò morreu no local e 6 pessoas ficaram feridas.

O Peugeot, com placas de Canela/RS, seguia no sentido Vacaria a Lagoa Vermelha quando colidiu de frente com a Doblô, com placas de Entre Rios do Sul/RS, que transitava no sentido contrário. O motorista da Doblô, de 53 anos e morador de Entre Rios do Sul, morreu no local. Os cinco passageiros que estavam com ele ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento hospitalar em Lagoa Vermelha.

O motorista do 2008, 38 anos e morador de Canela, sofreu lesões e também foi encaminhado para atendimento médico. A identificação dos passageiros ainda não foi confirmada.

Houve interrupção parcial do trânsito, com fluxo alternando um sentido de cada vez. O acidente permanece em atendimento, aguardando a finalização do levantamento pericial e a remoção do corpo da vítima e dos veículos. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Fotos: Reprodução/RS