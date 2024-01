Posse dos novos conselheiros tutelares de Canela ocorre dia 10 de janeiro

No dia 10 de janeiro, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Canela (COMDICA) e a Administração Municipal, promove uma cerimônia de diplomação e posse dos novos conselheiros tutelares do Município. O evento ocorrerá às 9h na Câmara de Vereadores. Os eleitos como novos Conselheiros Tutelares são Ana Júlia Raymundo Colombo, Maria Lidiane Krewer Rodrigues, Renata Wortmann, Daiane Ceccon, Silvia Eliane de Souza.

Também serão diplomadas as suplentes Ana Paula Franck Justo, Daniela Rodrigues da Silva, Fernanda Oliveira e Lia Marcia Soares de Brito.

Na semana passada, os conselheiros tutelares eleitos para o mandato de 2024 a 2027 participaram de uma capacitação como parte da preparação para assumir o cargo. O encontro aconteceu no CIDICA e contou com a presença dos eleitos no pleito de 1º de outubro e integrantes da COMDICA.

Para exercer a função, o conselheiro tutelar deve conhecer o ECA, saber cumprir suas atribuições específicas, conhecer as políticas públicas, o funcionamento da administração pública municipal e tudo o que contribui para o melhor desempenho de suas funções.