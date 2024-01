Revolta na comunidade de Igrejinha após abordagem policial: vídeo de prisão por desacato gera controvérsia

Conflito teria sido gerado após ciclista chamar atenção dos policiais militares que não pararam na faixa de segurança

Na última terça-feira (02), um vídeo amplamente divulgado nas redes sociais está gerando indignação na comunidade de Igrejinha. As imagens mostram três policiais da Força Tática da Brigada Militar (BM) prendendo um ciclista por desacato em via pública.

Vídeo: Divulgação/Redes Sociais – Cleiton Lopes

De acordo com a publicação, a abordagem ocorreu após o ciclista chamar a atenção dos policiais por não terem parado a viatura na faixa de segurança enquanto ele atravessava a rua com sua bicicleta. Uma discussão se seguiu, culminando na tentativa de resistência à prisão por parte do homem, que acabou sendo imobilizado e detido pelos policiais.

Diante da polêmica gerada pelo vídeo, o comando do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), responsável pela BM de Igrejinha, emitiu uma nota oficial anunciando a instauração de um inquérito investigatório para apurar os fatos.

Confira a nota na íntegra:

“Na tarde de terça-feira (02/01), por volta das 16h30, a guarnição da Força Tática, do 1° Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, quando em policiamento no bairro XV de Novembro, em Igrejinha, foi desacatada por um indivíduo, que trafegava em uma bicicleta no sentido contrário, na Avenida Ildo Meneghetti. Ao ser dado ordem de abordagem desobedeceu, resistiu e tentou fugir.

A guarnição conteve o indivíduo, de 42 anos, sendo conduzido ao hospital e, posteriormente, à delegacia onde foi registrada a ocorrência.

Assim que o Comando do 1° BPAT tomou conhecimento da ocorrência, determinou a instauração de um procedimento investigatório, através de um inquérito Policial Militar, para apurar os fatos.

Os Policiais Militares realizaram filmagens de toda a ação, que também serão analisadas pelo Oficial Encarregado.”