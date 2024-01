Sandra Ferraz é a nova contratada do Parque do Caracol 

Mestre em Administração de Negócios, Transformação e Inovação, a profissional possui mais de 25 anos de experiência na gestão de negócios.

A equipe do Parque do Caracol, em Canela, ganhou um novo reforço: Sandra Ferraz é a nova contratada do empreendimento. Ela passa a integrar o time de gestão do parque, que tem como gerente geral Rafael Silveira.

Sandra é Mestre em Administração de Negócios, Transformação e Inovação e tem mais de 25 anos de experiência na gestão das áreas de operações, negócios, jurídica, suprimentos, facilities e Recursos Humanos. A profissional assume a gerência geral do setor de Gente, Performance & Operações.

Em seu currículo traz passagens em empresas de médio e grande porte como Grupo Iguatemi, companhia JHSF e Grupo GR. Além disso, é Conselheira-IBGC e tem MBA em Direito Econômico e da Empresa.

“Pra mim é muito especial fazer parte do novo momento do Parque do Caracol, um ícone do turismo brasileiro e do Rio Grande do Sul. Entro em um time altamente competente para, juntos, proporcionar uma experiência cada vez melhor aos nossos visitantes “, afirma Sandra.

O Parque do Caracol completou um ano sob administração privada através do Consórcio Novo Caracol e Tainhas comandado pelas empresas Grupo Iter e Pianura Participações em dezembro.

“Este ano temos o desafio de avançar no desenvolvimento do Parque do Tainhas e a chegada da Sandra será de extrema importância para o nosso time”, reforça Rafael Silveira, gerente geral dos parques do Caracol e Tainhas.