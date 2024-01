São Chico Beatle Festival, na Serra Gaúcha, anuncia lineup com 17 shows de 19 a 21 de janeiro

Com shows de Nenhum de Nós, Rock de Galpão e Star Beatles, o Festival gratuito acontece às margens do Lago São Bernardo e apresenta um tributo aos Beatles em umas das paisagens mais bonitas da Serra Gaúcha

O aguardado São Chico Beatle Festival 2024 já tem seu lineup completo definido. O evento gratuito movimentará São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, entre os dias 19 e 21 de janeiro, com mais de 20 horas de música às margens do Lago São Bernardo. A programação conta com 17 bandas de diferentes regiões interpretando ao vivo os maiores sucessos do quarteto de Liverpool. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto.

Diversidade Musical

O lineup eclético inclui bandas como Nenhum de Nós, Rock de Galpão, Star Beatles e outros, proporcionando uma experiência única aos fãs de todas as idades. Destacam-se os tributos individuais a John Lennon, Paul McCartney e George Harrison, apresentados por talentosos músicos como Francisco Desalvo, Diego Lopes e Charles Busker.

No encerramento, no domingo, Nenhum de Nós levará o público a uma jornada especial, com participação especial de Alemão Ronaldo, figura pioneira do rock gaúcho. O festival também contará com o aclamado Rock de Galpão, trazendo uma fusão autoral e clássicos dos Beatles.

Representando os beatlemaníacos da Serra Gaúcha também se apresentam o Rock`N`roll Train (Canela), Chico Santo (São Francisco de Paula), Bier Rock Band (Canela), Sogro Inglês (Canela), Lareirau (São Francisco de Paula) e Barba & Blues (São Francisco de Paula).

Além da música, o público poderá aproveitar diversas outras atividades: haverá uma área coberta de 1.400m² para o público se abrigar em caso de chuva, lounges externos, e uma área gastronômica reunindo o melhor da culinária da região, praça de alimentação, cerveja artesanal e lojinha de souvenirs [personalizados do evento. Para uma experiência ainda mais confortável, a organização sugere que os espectadores levem suas cadeiras de praia e se entreguem ao prazer da boa música em meio a uma paisagem deslumbrante.

LINE UP

19 DE JANEIRO – SEXTA-FEIRA

18h – Abertura Oficial

18h30min – Apresentação Coro Municipal

19h – Acordeon & Violão com Lucas Araújo

19h30 – Trem Rock N’roll

21h – Estrelas Beatles

20 DE JANEIRO – SÁBADO

11h15min – Bate Papo com Alex Alano (Lareirau), Beto Bolo e Alemão Ronaldo

12h00min – Chico Santo

13h30min – Bier Rock Band

15h – Sogro Inglês

16h – Lareirau

17h – Tributo à John Lennon com Francisco Desalvo

18h – Tri Beatles

19h – Os Viajantes

20h45 – Rock de Galpão

21 DE JANEIRO – DOMINGO

12h – Beatles Para Família com Bob Bopsin e Veco Marques

13h – Barba & Blues

14h – Tributo à George Harrison com Charles Busker

15h – Tributo à Paul McCartney com Diego Lopes

16h – Psicodelia Beatles

18h15min – Nenhum de Nós & Alemão Ronaldo