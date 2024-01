Vindima em Gramado acontece de 08 fevereiro a 03 março

Colheita da safra da uva deve chegar a 1,5 tonelada

A Gramadotur, autarquia municipal responsável por organizar os eventos públicos de Gramado, prepara a 3ª edição da Vindima em Gramado.

O evento terá 25 dias de duração com programação voltada para as experiências e oportunidades de crescimento que o Enoturismo proporciona para a região da Serra Gaúcha. Entre as novidades estão a nova decoração com espaços instagramáveis, na Praça das Etnias, local que sedia o evento.

Em parceria com as vinícolas, a programação terá a presença de enólogos, experiências sensoriais e gastronômicas com refeições harmonizadas, tanto no Centro da cidade quanto nas sedes das vinícolas, pisa da uva, degustações nos parreirais e atrações musicais.

“Estamos preparando muitas novidades para esta edição, a começar pela nova identidade visual. Traremos um evento maior e com protagonismo na programação anual da cidade integrando as vinícolas, visitantes e área central da cidade, além de uma chegada forte da gastronomia como parte integrante de todo contexto“, destaca o gestor do evento, Tiago Farias Schmitt.

Produção de uva, vinhos e sucos artesanais cresce em Gramado

Os grandes protagonistas da Vindima em Gramado serão os produtores rurais de Gramado e as vinícolas que integram o roteiro turístico gramadense. A cidade serrana mais visitada do Brasil conta atualmente com nove marcas entre vinícolas e produtores de sucos e vinagres.

Todos deverão participar do evento com exposição e venda de produtos como vinhos, sucos, geléias, espumantes, licores, entre outros.

Quando o tema é a produção, Gramado possui atualmente cerca de 90 hectares de área com cultivo de uvas, com uma colheita da safra com média de 1,5 tonelada. Entre as variedades de uvas cultivadas se destaca a uva bordô para vinhos coloniais e sucos e outras como niágara, ghoethe, cabernet, merlot e chardonnay. Os dados são da Emater.

As vinícolas gramadense produzem anualmente cerca de 100 mil garrafas de vinho e 100 mil litros de suco artesanal de uva.

“O período da Vindima é um dos mais bonitos em Gramado e vem tendo um crescimento de visitação a cada temporada. Para a 3ª edição esperamos receber em Gramado cerca de 200 mil visitantes com muita alegria e todas experiências e vivências de qualidade que o enoturismo pode oferecer“, destaca a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk.