X Gramado in Concert abre temporada oficial de eventos da Gramadotur

Com recorde de 400 alunos participantes, o X Gramado in Concert abre a programação oficial de eventos da Gramadotur em 2024. De 26 de janeiro a 3 de fevereiro, Gramado vai celebrar as emoções da histórica décima edição do seu festival internacional de música. Em nove dias de programação, a música erudita vai invadir hotéis e pontos turísticos, como a Rua Coberta e o Centro de Eventos Expogramado. Ao todo, serão 10 concertos de orquestras, bandas e corais, 14 concertos de grupos de câmara, oito concertos itinerantes em hotéis e sete intervalos musicais, além de 10 ações formativas para o público e de recitais com alunos e professores. Toda a programação é inteiramente gratuita ao público. O concerto de abertura será na sexta-feira, 26 de janeiro, às 20h, no Expogramado, com a Orquestra Sinfônica de Gramado, sob a regência do maestro Leandro Serafim.

Entre as atrações convidadas, destaque para a Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira, a Orquestra Filarmônica de Córdoba, da Argentina, e a Banda de Música da Base Aérea de Canoas. Gramado também irá receber grupos internacionais, como o Quinteto de Sopros Aukan, do Chile, e o Grupo Nani Celloquartet, da Alemanha. Já entre os brasileiros, estão o Quinteto Acauã, da Bahia, a Orquestra Amare, de Minas Gerais, o Quarteto Zahir, de São Paulo, o Quinteto de Metais da Universidade Federal do Ceará, e o Grupo NewChoro, também do Ceará.

EDIÇÃO COMEMORATIVA

Conforme a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, a décima edição estará repleta de novidades. O Expogramado, principal palco do festival, vai receber um espaço de convivência para marcar a edição comemorativa. Além de apresentações musicais, o centro de eventos vai contar com área gastronômica. “Será um local muito bacana, com eventos musicais em diversos horários, principalmente, a partir das 18h. Depois, às 20h, teremos os grandes concertos, que serão realizados no Pavilhão 3 do Expo, onde acontece a Fantástica Fábrica durante o Natal Luz. Um novo local, bem maior e com um auditório incrível e toda a infraestrutura para receber os concertos especiais do nosso evento. Quem vier a Gramado, vai se encantar”, antecipa a presidente.

Rosa Helena recorda que o Gramado in Concert foi criado, há 10 anos, pela administração municipal com a proposta de ser um evento indutor de fluxo turístico durante o verão. O festival está inserido na campanha Verão na Serra, que foi lançada recentemente pelo SindTur. “Em Gramado, o verão é muito agradável. Os visitantes vêm para nossa cidade e desfrutam de momentos muito interessantes e, quando ocorre o Gramado in Concert, é algo impressionante. Gramado oferece gratuitamente música clássica da melhor qualidade, com grupos nacionais e internacionais. O Gramado in Concert é uma celebração da música, do verão e vai encantar os turistas que estarão em nossa cidade”, afirma.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira (26)

20h – Concerto de abertura com a Orquestra Sinfônica de Gramado, no Pavilhão 3 do Expogramado

Sábado (27)

8h – Concertos Itinerantes com o Quinteto de Metais da Universidade Federal do Ceará, em hotéis e pontos turísticos de Gramado

11h – Concerto com Quinteto de Sopros Aukan, do Chile, na Rua Coberta

14h – Concerto com o Quinteto Acauã, da Bahia, no Lar de Idosos Maria de Nazaré

17h – Concerto com a Orquestra Amare, de Minas Gerais, na Rua Coberta

18h – Concerto com o Quarteto Zahir, de São Paulo, no Auditório do Expogramado

19h – Intervalo musical com o Quinteto de Metais da Universidade Federal do Ceará, no Lounge GIC no Expogramado

20h – Concerto com a Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira, no Pavilhão 3 do Expogramado

Domingo (28)

8h – Concertos Itinerantes com o Quinteto de Metais da Universidade Federal do Ceará, em hotéis e pontos turísticos de Gramado

11h – Concerto com o Quarteto Zahir, de São Paulo, na Rua Coberta

14h – Recital de Semifinal do Concurso Jovens Solistas, no Auditório do Expogramado

17h – Concerto com o Grupo NewChoro, do Ceará, na Rua Coberta

18h – Concerto com o grupo Nani Celloquartet, da Alemanha, no Auditório do Expogramado

19h – Intervalo musical com a Orquestra Amare, de Minas Gerais, no Lounge GIC no Expogramado

20h – Mostra de Grupos de Câmara do Festival, no Auditório do Expogramado

Segunda-feira (29)

8h – Concertos Itinerantes com o Quinteto de Metais da Universidade Federal do Ceará, em hotéis e pontos turísticos de Gramado

10h – Conhecendo o Festival, ação formativa para o público e visita guiada ao ensaio da Banda Sinfônica e da Orquestra Sinfônica B, na Escola Senador Salgado Filho

14h – Conhecendo o Festival, ação formativa para o público e visita guiada ao ensaio da Orquestra Sinfônica A e Camerata de Violões, na Escola Senador Salgado Filho

17h – Concerto com o Quarteto Zahir, de São Paulo, na Rua Coberta

18h – Concerto com o Quinteto de Sopros Aukan, do Chile, no Auditório do Expogramado

19h – Intervalo musical com o Quinteto de Metais da Universidade Federal do Ceará, no Lounge GIC no Expogramado

20h – Recital Professores in Concert, no Auditório do Expogramado

Terça-feira (30)

8h – Concertos Itinerantes com o Quinteto de Metais da Universidade Federal do Ceará, em hotéis e pontos turísticos de Gramado

10h – Conhecendo o Festival, ação formativa para o público e visita guiada ao ensaio da Banda Sinfônica e da Orquestra Sinfônica B, na Escola Senador Salgado Filho

14h – Conhecendo o Festival, ação formativa para o público e visita guiada ao ensaio da Orquestra Sinfônica A e Camerata de Violões, na Escola Senador Salgado Filho

17h – Concerto com o Quinteto Acauã da Bahia, na Rua Coberta

18h – Recital da Final do Concurso Jovens Solistas, no Auditório do Expogramado

19h – Intervalo musical com o Grupo NewChoro, do Ceará, no Lounge GIC no Expogramado

20h – Concerto com a Orquestra Filarmônica de Córdoba, no Pavilhão 3 do Expogramado

Quarta-feira (31)

8h – Concertos Itinerantes com o Quinteto de Metais da Universidade Federal do Ceará, em hotéis e pontos turísticos de Gramado

10h – Conhecendo o Festival, ação formativa para o público e visita guiada ao ensaio da Banda Sinfônica e da Orquestra Sinfônica B, na Escola Senador Salgado Filho

14h – Conhecendo o Festival, ação formativa para o público e visita guiada ao ensaio da Orquestra Sinfônica A e Camerata de Violões, na Escola Senador Salgado Filho

17h – Concerto com o Quinteto de Sopros Aukan, do Chile, na Rua Coberta

18h – Recital de alunos e pianistas do Festival, no Auditório do Expogramado

19h – Intervalo musical com a Orquestra Amare, de Minas Gerais, no Lounge GIC no Expogramado

20h – Concerto com a Banda de Música da Base Aérea de Canoas, no Pavilhão 3 do Expogramado

Quinta-feira (1°)

8h – Concertos Itinerantes com o Quinteto de Metais da Universidade Federal do Ceará, em hotéis e pontos turísticos de Gramado

10h – Conhecendo o Festival, ação formativa para o público e visita guiada ao ensaio da Orquestra Sinfônica B, no Pavilhão 3 do Expogramado

14h – Conhecendo o Festival, ação formativa para o público e visita guiada ao ensaio da Orquestra Sinfônica A e Camerata de Violões, na Escola Senador Salgado Filho

17h – Concerto com o Grupo NewChoro do Ceará, na Rua Coberta

18h – Recital de alunos e pianistas do Festival, no Auditório do Expogramado

19h – Intervalo musical com o Quinteto de Metais da Universidade Federal do Ceará, no Lounge GIC no Expogramado

20h – Concerto com a Orquestra Sinfônica B e classe de regência do festival, no Pavilhão 3 do Expogramado

Sexta-feira (2)

8h – Concertos Itinerantes com o Quinteto de Metais da Universidade Federal do Ceará, em hotéis e pontos turísticos de Gramado

10h – Conhecendo o Festival, ação formativa para o público e visita guiada ao ensaio da Banda Sinfônica, no Pavilhão 3 do Expogramado

14h – Conhecendo o Festival, ação formativa para o público e visita guiada ao ensaio da Orquestra Sinfônica A e Camerata de Violões, na Escola Senador Salgado Filho

17h – Concerto com o grupo Nani Celloquartet, da Alemanha, na Rua Coberta

18h – Concerto com o Quinteto Acauã, da Bahia, no Auditório do Expogramado

19h – Intervalo musical com o Grupo NewChoro do Ceará, no Lounge GIC no Expogramado

20h – Concerto com a Banda Sinfônica do Festival, no Pavilhão 3 do Expogramado

Sábado (3)

8h – Concertos Itinerantes com o Quinteto de Metais da Universidade Federal do Ceará, em hotéis e pontos turísticos de Gramado

11h – Concerto com a Camerata de Violões e Coral do Festival, na Rua Coberta

14h – Recital com as Classes de Sopro e Percussão, na Rua Coberta

18h – Concerto de encerramento com a Orquestra Sinfônica A do Festival, no Pavilhão 3 do Expogramado

22h – Festa de encerramento com a Big Band do Festival, no Vita Boulevard