Natal do Parque do Caracol segue até 13 de janeiro

A programação natalina do parque terá apresentações extras nos dias 6 e 13 de janeiro.

Após mais de 50 apresentações de dois espetáculos inéditos e uma paradinha temática no ano passado, o Parque do Caracol, em Canela, estende a sua programação natalina até o dia 13 de janeiro. O público poderá curtir apresentações do Cortejo de Natal – Paradinha no dia 6 e o espetáculo “Os Protetores da Natureza” no dia 13. As apresentações acontecem ao meio-dia.

“Estamos orgulhosos do sucesso da primeira temporada de Natal do Parque do Caracol. Ver o brilho no olhar de crianças e adultos nos dá impulso para prepararmos uma programação ainda melhor em 2024”, comenta Renan Pacheco, gerente de marketing e comercial do Parque do Caracol.

Esta foi a primeira vez que o Parque do Caracol teve uma programação especial de Natal. Ao todo, foram 55 apresentações em 30 dias de programação. Para curtir as atrações de Natal basta adquirir o ingresso de acesso ao parque, que até o dia 31 de janeiro está com valor promocional. O benefício é válido para os bilhetes adquiridos exclusivamente no site oficial do parque. Com ele, o Bilhete Caracol passa de R$ 75 para R$ 65 e o Bilhete Caracol + Observatório de R$ 90 para R$ 79.

Confira a programação completa

06.01 – Sábado

12h – Cortejo de Natal – Paradinha

13.01 – Sábado

12h – Os Protetores da Natureza