Rotary Club Inspiração doa carro de anestesia cirúrgico para o HCC

O prefeito Constantino Orsolin, o secretário de Saúde e interventor do HCC – Hospital de Caridade de Canela, Leandro Gralha e o secretário Geral de Governo, Jonas Bohn Bernardo, receberam na quarta-feira (3), na casa de saúde, a visita de uma comitiva do Rotary Club Inspiração de Canela que estava acompanhada pelo governador rotário do Distrito 4670, Luiz Gonzaga Gonçalves. Na oportunidade, os rotarianos oficializaram a doação de um moderno carrinho de anestesia cirúrgico para o HCC, através de uma parceria com o Rotary Club de Zug-Kolin, Distrito 1980, da Suíça.

O equipamento, modelo Dräger Atlan A300, consiste em um aparelho de anestesia que, em conjunto com o monitor Vista 120, suporta a aplicação de anestesia de baixo fluxo com alta precisão, garantindo assim maior segurança aos pacientes e possibilitando a ventilação protetora pulmonar durante a anestesia geral. O investimento foi de R$ 193.765,28 conquistado por meio do Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary no qual a intercambista Maria Cândida Becker dos Santos realizou seu ano de intercâmbio na cidade de Zug, sensibilizando o clube anfitrião no exterior para ser parceiro deste projeto que resultou em um grande benefício à comunidade canelense. Do valor total o HCC foi responsável por uma contrapartida de R$ 38.042,63.

Segundo Federico Bergman, atual presidente do Rotary Club Inspiração de Canela, “este é um exemplo de como o investimento em nossos jovens pode trazer benefícios tangíveis para nossa comunidade”. O projeto, chamado Subsídio Global, contou com apoio da Fundação Rotária. O interventor do HCC, Leandro Gralha, fez um agradecimento especial aos rotarianos ressaltando que o hospital realiza cerca de 150 procedimentos mensais que necessitam do equipamento. “Tínhamos apenas um aparelho semelhante a este disponível para os nossos médicos. Mas este novo carrinho é mais moderno, composto por diversos itens cujas funções se complementam e essa alta tecnologia facilitará o trabalho dos nossos profissionais”, projeta Gralha, que aproveitou a oportunidade para mostrar toda a estrutura do HCC aos rotarianos.

Foto: Rafael Zimmermann