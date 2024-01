UCS Hortênsias disponibiliza diversas graduações presenciais e EAD

O Campus Universitário da Região das Hortênsias abre 2024 com diversas ofertas de cursos de graduação presencial e on-line, abrangendo bacharelados, licenciaturas e cursos superiores de curta duração.

Dentre os presenciais, os bacharelados em Direito, Administração, Ciências Contábeis, Nutrição e Psicologia, além dos tecnólogos em Gastronomia, Hotelaria, Gestão em Marketing, Gestão em Recursos Humanos e Design de Interiores, além de Gestão de Cooperativas e Gestão de Turismo, que são semipresenciais. Na EaD, Administração, Ciências Contábeis, Serviço Social, Pedagogia, Letras, Geografia, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Processos Gerenciais, Gestão da Produção Industrial, Gestão Comercial, Gestão do Agronegócio, Redes de Computadores e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

As várias graduações presenciais no campus das Hortênsias são um reflexo de mais de três décadas sob o olhar atento às necessidades da região, com foco na inovação e alinhamento às tendências tecnológicas, o que também explica o oferecimento de cursos na modalidade EaD. Em meio a tudo, o compromisso social da UCS em fazer a diferença, transformar e auxiliar no desenvolvimento dos municípios atendidos.

Para buscar quaisquer opções de graduação, basta o interessado se inscrever no Processo Seletivo Contínuo, com prova de redação on-line às segundas e às quintas-feiras, pelo site ucs.br, onde são divulgadas as demais formas de ingresso na UCS. Informações diretamente na UCS Hortênsias, pelo telefone/WhatsApp (54) 9 9941.8476.