Ano Novo merece finanças novas – Educação Financeira

Caro leitor, o início do ano chegou e é tempo de refletir sobre os erros e acertos de mais um ciclo que se encerrou e das promessas e planos para esse novo período. Nessa época, é natural fazer um balanço financeiro – o seu foi legal ou um verdadeiro desastre?

Se a resposta foi um verdadeiro desastre comece a pensar em como não passar por sufocos novamente, afinal atitudes iguais não vão te levar a resultados diferentes. Nunca é tarde para começar e, certamente, não existe época melhor para dar o primeiro passo do que agora. Como todas as coisas boas da vida, o começo é trabalhoso, mas com disciplina e dedicação logo virão as recompensas que farão tudo valer a pena tenha certeza!

De nada vai adiantar olhar para trás e chorar pelo “leite derramado”, a ideia é que os erros ou acertos sejam usados como aprendizagem, isso sim vai fazer diferença na sua vida financeira. Um dos maiores erros que cometemos é adquirir novas dívidas, especialmente por coisas que realmente não precisamos. Ao se fazer uma pergunta antes de cada compra – “Eu realmente preciso disso?” – incentivamos a tomada de decisões financeiras mais inteligentes e conscientes. Além disso, é importante entender a diferença entre querer e precisar, pois nem sempre carecemos das coisas que queremos.

Importante também utilizar o cartão de crédito de forma inteligente. Use-o apenas para compras maiores que são necessidades e não desejos. Lembre-se de que o crédito não é um dinheiro grátis, é um empréstimo que precisa ser pago e te cobra caríssimo caso isso não aconteça.

Se não souber por onde começar, o primeiro passo a ser dado é pagar os boletos em dia e ter a sua reserva (6 meses do seu custo de vida guardado), quando isso ocorrer você estará na segurança financeira. Então para que isso aconteça é preciso saber qual é o seu custo de vida ou “padrão de vida” como chamamos, é preciso apenas que você sente e coloque no papel.

Continue nesse ano acompanhando nossas colunas e fique bem informado com as dicas de educação e gestão financeira. Desejo a você e sua família muita paz, amor e prosperidade, que 2024 seja um ano cheio de conquistas!