E do nada, 2024! Eleições e baixo movimento no Natal são destaques da coluna Opinião Forti

Aquela máxima do ano que passou rápido está batida. Acho que nos dias atuais a gente se ocupa com tantas coisas (muitas delas desnecessárias) que parece que os dias passam voando mesmo. Estamos nos tornando mais ansiosos, mais irritadiços e as vezes não aproveitamos tudo o que a vida pode nos proporcionar. A vida sim passa rápido. Eu parei de jogar futebol e não sabia que aquela vez lá no campo do Independente da Serra Grande, provavelmente tenha sido minha última vez chutando uma bola em um jogo minimamente organizado.

Quantos abraços foram os últimos e a gente não se ligou? Quando foi a última balada que fomos quando “jovens”? E aquela caminhada de pai e filho? E aquela turma que se reunia para um churrasco uma vez por semana? Depois virou uma vez por mês, até que virou aquela máxima: “Vamos marcar algo hora dessas!”

Que em 2024 a gente consiga viver de verdade os momentos. Não precisamos entender que algumas coisas serão feitas pela última vez. Mas precisamos viver elas com a intensidade certa. Até porque o clichê do amanhã ser o incerto, é da mais pura verdade.

E o final de 2023

Que bom que a descida do Papai Noel aconteceu. Reduziu um pouco os danos que essa temporada fraca causou na maioria dos negócios da região. Precisamos sim entender o que acontece com a temporada de natal em Canela e Gramado. Existem vários motivos que estão fazendo com que o ritmo de visitantes desacelere e é necessária uma reflexão da sociedade como um todo.

E como será que foi a temporada para o comércio indígena aqui em Canela? Será que tiveram um incremento na renda como tiveram no seu “mix de produtos”? Fica aí a dúvida sincera.

Aliás

Sobre a população indígena. Assim como criticamos, sabemos elogiar. Ótimo trabalho da Assistência Social com o caso dos “moradores” do Centro de Feiras. Nunca é fácil de resolver mas é necessário. Parabéns ao secretário Artur Pacheco e sua equipe. A propósito, apesar de carentes comenta-se que os pedintes saíram com bons valores da região. Inclusive comprando eletrodomésticos.

Ano de eleição

Muitas pedras irão rolar até a definição dos nomes dos candidatos a prefeito e vereadores. A coisa é muito dinâmica. Existem muitas arestas a serem aparadas em todos os lados. Hoje a situação trabalha com um nome. Mas existem outros interessados e poderemos ter migração de partido. Legendas como Progressistas e PSDB também tem muitas coisas a serem resolvidas. O PDT deve compor oposição junto com o PSDB, isso está claro. Mas ainda temos PL, PODEMOS e Republicanos, este último certo que estará com o MDB. Fora isso legendas novas podem aparecer e nomes também. Devemos ter uma eleição acirrada tanto para o executivo como também para a câmara de vereadores. Quando o recesso acabar já poderemos ter novidades surgindo.