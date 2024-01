Movimento baixo no Natal, preços e gastronomia – Confira a coluna 360 Graus

Não sou turismólogo, nem empreendedor do ramo turístico, porém, todavia e entretanto, já dei algumas voltas entorno do sol, morando aqui, na Região das Hortênsias. Muitos destes anos foram dedicados a trabalhar na divulgação de Canela e Gramado como destinos turísticos, além de envolvimento direto em grandes eventos.

O bom de ter sido uma pessoa de bastidores é que podia observar com calma todos os detalhes.

Dito isso, quero entrar no título desta coluna, a reclamação sobre o baixo movimento deste Natal, dos preços praticados em Canela e Gramado e a polêmica sobre a gastronomia.

Com quem eu conversei da área, justificou o que se considera um público menor do que o esperado durante a temporada natalina por uma conjunção de fatores. As fortes chuvas que castigaram o Rio Grande do Sul durante 2023 tem muito a ver. Além de ter causado grande prejuízo em Gramado, atingiu fortemente outros locais. Muitos destes municípios ainda estão se recuperando, reconstruindo. Muitos de seus habitantes, por certo, não tiveram como viajar, neste Natal.

É sempre bom lembrar que boa parte dos turistas da Região são do RS. Um operador de turismo local me confidenciou que os transfers de fora dos estados do Sul aumentaram, o que reforça a ideia de que foi o turista gaúcho, catarinense e paranaense que não veio para o nosso Natal.

Houve, sim, fake news sobre Gramado e isso prejudicou também o movimento.

Há de se colocar na ponta do lápis que outros destinos também estão investindo em programações Natalinas. Os eventos de Dois Irmãos e da região da Uva e Vinho têm sido muito elogiados. Muitos destes eventos são compostos por programações gratuitas, coisa que falta em Gramado, por exemplo.

Por outro lado, Canela que sempre garantiu programação gratuita de qualidade durante o Sonho de Natal, foi extremamente incompetente neste ano. A Secretaria de Turismo conseguiu realizar uma das piores edições dos 36 anos de existência do evento.

A decoração foi insuficiente e a descida do Papai Noel só aconteceu por interferência da inciativa privada, fatores que contribuíram para que o turista não permanecesse em Canela.

Gastronomia e preços praticados

Visitar Canela e Gramado não é barato, mas diga, quem viaja, qual grande destino turístico é?

Há que se tomar cuidado para não elevar sobremaneira os preços. Há quem diga que devemos focar no turismo classe AA. Ok, beleza, discordo. Se nossos preços se assemelharem à Cancun, Orlando, Europa, amigo, vamos perder, pois não temos como concorrer com estes destinos, mas, fora isso, somos ainda os melhores do BR.

Recentemente a votação realizada pelo site melhoresdestinos.com.br colocou Canela e Gramado no top 10 de seu prêmio. Gramado aparece em quarto lugar e Canela em nono. No meio veio Bento Gonçalves, em sétimo. Dos outros destinos apontados, dois são cidades históricas de Minas Gerais, Tiradentes e Ouro Preto.

Dos restantes nesta seleção, Foz do Iguaçu, Chapada Diamantina e uma praia da Paraíba, destinos naturais. Ainda, no top 10, Pomerode/SC e Curitiba/PR.

Detalhe, na votação, a gastronomia é um dos destaques de Canela e Gramado. Aliás, quem diz que não se come bem em Canela não conhece a cidade.

Faço este relato para considerar que nossa região continua sendo uma grande referência nacional e internacional no turismo. Novos atrativos como o Space (Nasa) e a revitalização do Caracol, com a vinda de novos empreendimentos como a Roda Canela, aliado a tudo de bom que já existe nas duas cidades, vão continuar nos colocando nas prateleiras mais altas do turismo BR.

Claro, preocupa, sim, aqui em Canela, o trabalho da Secretaria de Turismo. Ainda somos o que somos, apesar das últimas gestões da pasta aqui no Município, rumo que, aliás, o prefeito Constantino deveria mudar com urgência, mas, ao que se nota, não vai acontecer.

Eleições municipais

Aonde eu vou, na fila do banco, na fila da farmácia, na fila do mercado, na fila do restaurante, a pergunta é sempre a mesma:

– Quem serão os candidatos?

Respondo: no cenário atual, Marcelo Savi e Gilberto Cezar…

– Mas, será que o MDB tem chances de ganhar essa eleição depois de tudo o que aconteceu?

Respondo: é o que tem mais chances!

– Não é o que eu vejo.

Respondo: o problema é que vivemos em pequenas bolhas e as pessoas do teu círculo de relacionamento tendem a pensar igual ou parecido. Tente ver como pensam as pessoas de outros bairros ou círculos sociais.

– Ah, tu deves estar falando isso porque foi comprado pelo MDB também.

Sorrio (sem graça) e vou embora. Senão convenci essas pessoas com 20 anos de coluna de opinião, não vai ser na fila do mercado.