Três times de Canela buscam a vitória no Aberto de Futsal de Igrejinha

Representando a cidade de Canela, as equipes JA Futsal, Hortênsias Futsal e Âncora estão prontas para entrar em ação na Segunda Edição do Aberto de Futsal de Igrejinha. Ao lado de outros 13 times da região, a competição promete intensidade e rivalidade em busca do tão cobiçado prêmio.

Com início previsto para 19 de janeiro, o torneio reunirá 16 equipes, e o aguardado Congresso Técnico está agendado para esta quinta-feira (04). O grande vencedor do torneio levará para casa um prêmio de R$7.000,00, enquanto o vice-campeão receberá R$3.000,00.

Na Chave A, o Hortênsias Futsal enfrentará o Real Santana (Cambará), Gambazada (Taquara) e Mulekes (Riozinho). O JA Futsal, inserido no Grupo B, competirá com Itaimbé (Cambará), V8 (Igrejinha) e Embriagados (Taquara). Por fim, o Âncora fará parte da Chave D, disputando com Dado Bier (Rolante), PSG (Taquara) e Boleiros (Cambará). As expectativas são altas para mais uma emocionante temporada de futsal na região.

As disputas ocorreram no ginásio da Oktoberfest.