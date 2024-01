X Gramado in Concert define vencedor do Concurso de Composição

O VII Concurso de Composição para Orquestra do X Festival Gramado in Concert, que ocorre de 26 de janeiro a 3 de fevereiro, definiu seus vencedores e o primeiro lugar ficou com a obra “Vozes da Amazônia”, de Fernando da Silva Britto, de São Paulo. O concurso recebeu 31 inscrições de 13 Estados brasileiros: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Pará, Paraíba, Paraná, Roraima, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Das obras enviadas, duas foram compostas por mulheres.

Para avaliar as obras inscritas, o coordenador do concurso, Dimitri Cervo, formou uma comissão com compositores e maestros amplamente reconhecidos: Anderson Alves (RJ), Cláudio Cruz (SP), Fernando Deddos (PR) e Liduíno Pitombeira (CE).

A obra vencedora será executada pela Orquestra Sinfônica do Festival, no concerto de encerramento do X Gramado in Concert, dia 3 de fevereiro, no auditório do Expogramado, sob a regência do maestro Cláudio Cruz.

Além do Troféu Cosmos, criado pela artista plástica Debora Irion, o compositor receberá um prêmio de R$ 5 mil, passagem aérea e hospedagem de três dias em Gramado para acompanhar os ensaios e a estreia da sua obra.

Segundo o compositor Fernando Britto, “Vozes da Amazônia” é uma celebração da biodiversidade brasileira. “Além dos rios, dos pássaros e dos cantos indígenas que permeiam o bioma amazônico, o canto do Uirapuru-verdadeiro se faz presente, além de ser a base estrutural da obra”, explica.

OS TRÊS VENCEDORES

1º lugar – “Vozes da Amazônia”, de Fernando da Silva Britto (SP)

2º lugar – “Sonho sobre o Intangível”, de Vinicius Siqueira Baldaia (SP)

3º lugar – “Baú de Espantos”, de Thiago Costa Perdigão (RS)