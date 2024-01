Acidente durante tentativa de ultrapassagem na Rota do Sol deixa uma vítima fatal

Na tarde desta segunda-feira, um trágico acidente na Rota do Sol, entre São Francisco de Paula e Caxias do Sul, ceifou a vida de Alexandre Espedito Andreola, de 47 anos. O fatídico incidente ocorreu no quilômetro 201 da RSC-453, nas proximidades da localidade de Lajeado Grande.

O veículo envolvido na fatalidade foi uma Volkswagen Saveiro, identificada pelas placas de Caxias do Sul. Segundo informações preliminares, o trágico evento se desenrolou no sentido Serra-Litoral, quando o automóvel conduzido por Alexandre teve sua trajetória abruptamente interrompida por outro veículo.

A condutora do Renault Clio, que tentava realizar uma ultrapassagem no sentido contrário, cortou a frente da Saveiro. Apesar de efetuar a manobra em uma área permitida para ultrapassagens, a motorista não conseguiu concluir a manobra com sucesso. O impacto ocorreu quando o Clio estava prestes a finalizar a ultrapassagem, colidindo lateralmente com a Saveiro.

O choque resultou no capotamento da Saveiro, arremessando Alexandre para fora da pista. Lamentavelmente, o condutor do utilitário não fazia uso do cinto de segurança no momento do acidente, o que contribuiu para a gravidade dos ferimentos.

As equipes de socorro foram prontamente acionadas, mas, infelizmente, ao chegarem ao local, constataram o óbito de Alexandre Espedito Andreola.