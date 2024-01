Em segundo ano consecutivo, conferência de inovação Gramado Summit aposta em sustentabilidade para ser carbono neutro

Evento ocorre de 10 a 12 de abril e trabalhará com conscientização ambiental

Crescer e, ao mesmo tempo, preocupar-se com os impactos ambientais. Pensando no futuro do planeta, a Gramado Summit – conferência nacional de inovação e tecnologia – está realizando ações para garantir uma edição o mais sustentável possível para o evento, que ocorre de 10 a 12 de abril. Pelo segundo ano consecutivo, o evento fechou uma parceria para obter o selo de carbono neutro.

A parceria será realizada com a AKVO ESG – uma startup que auxilia empresas a se tornarem sustentáveis, que será responsável pela compensação da emissão de gás carbono do evento. A partir de um inventário completo das emissões de gás carbono, será feita a compensação por meio da compra de créditos de carbono certificados.

Na prática, os créditos de carbono funcionam como um mecanismo de incentivo à redução das emissões de gases de efeito estufa. Os projetos são apoiados por meio da compra de créditos de carbono gerados por iniciativas que visam reduzir ou evitar emissões, por exemplo projetos que garantam o desmatamento evitado de uma determinada floresta.

As emissões de gases de efeito estufa serão contabilizadas conforme a Norma NBR ISO 14064-1 (2022) e de acordo com as diretrizes do Programa Brasileiro do GHG Protocol que as divide em três grupos: escopos 1, 2 e 3. As emissões do Escopo 1 são aquelas que são produzidas diretamente pelo evento, enquanto as do Escopo 2 são aquelas que são geradas pelo consumo de energia elétrica. Já as emissões do Escopo 3 incluem outras atividades do evento que causam emissões, como transporte e resíduos.

A AKVO ESG também estará presente no evento presencialmente para trabalhar com ações de conscientização a respeito da importância do ESG. Segundo o diretor técnico da FAU e AKVO-ESG, Thomaz Tomazoni, a equipe promete atuar com o objetivo de expor e esmiuçar questões sobre a emissão de gases de efeito estufa do evento, por meio de tutoriais em vídeo. “Nosso objetivo com a compensação é a preservação da floresta em pé. Por meio desta ação, a Gramado Summit recebe um certificado de compensação com o selo AKVO PRCE, Programa de Redução e Compensação de Emissões”, comenta Thomaz.

“Grandes eventos tendem a se tornar vitrine para empresas e a comunidade em geral, que devem se preocupar em fazer dessas atividades exemplos de atuação calcados nos pilares da sustentabilidade: respeito ambiental, responsabilidade social e de governança corporativa. Desta forma, por se tratar de um evento que engloba todo o ecossistema de inovação, pela sua visibilidade e capacidade de engajar pessoas, entendemos que é de grande valor a inserção da Gramado Summit no movimento ESG”, completa ele.

As mesmas ações e aquisições de créditos de carbono foram realizadas na última edição da Gramado Summit, realizada em abril deste ano. “Estarmos alinhados com as práticas ESG é um dos nossos grandes objetivos. Acreditamos que não é possível discutir sobre o futuro sem nos preocuparmos com a preservação do meio ambiente”, salienta o CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi.