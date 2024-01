Justiça suspende posse de conselheira tutelar em Canela

Candidata não teria respeitado as normas de propaganda eleitoral

Em decisão liminar, o Juizado Especial Cível da Comarca de Canela suspendeu a posse de Sílvia Eliane de Souza, como Conselheira Tutelar em Canela.

A ação que deu origem à decisão foi ajuizada por outra candidata, Ana Paula Fanck Justo, sob a alegação de que Sílvia teria realizado campanha eleitoral através das redes sociais no período de 24 horas que antecedia a eleição, o que não é permitido segundo as normas do COMDICA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que realiza a eleição.

Antes de pleitear à Justiça, Ana apresentou impugnação à candidatura ao COMDICA, o qual foi indeferido.

Sendo assim, o Juiz de Direito Vancarlo André Anacleto suspendeu a posse de Sílvia enquanto tramitar a ação.

As demais candidatas eleitas poderão tomar posse.

A cerimônia de diplomação e posse dos novos conselheiros tutelares do Município acontecerá na quarta (10), às 9h na Câmara de Vereadores. Os eleitos como novos Conselheiros Tutelares são Ana Júlia Raymundo Colombo, Maria Lidiane Krewer Rodrigues, Renata Wortmann e Daiane Ceccon.

Após a tramitação da referida ação, será definido se Sílvia Eliane de Souza tomará posse ou a última vaga ficará para a suplente.