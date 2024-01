Moradores de Leodoro de Azevedo denunciam falta de água e descaso da CORSAN

Moradores do bairro Leodoro de Azevedo, em Canela, entraram em contato com a redação da Folha de Canela para denunciar uma série de problemas relacionados à distribuição de água na região. Pelo menos três residentes já procuraram o jornal, buscando visibilidade para a situação que se arrasta há dois meses, agravando-se com a falta de pressão nas torneiras.

Um dos moradores afetados relatou ter buscado ajuda na Prefeitura, na tentativa de resolver a situação, mas não obteve sucesso. Determinado a expor o descaso enfrentado pela comunidade, esse mesmo morador planeja solicitar espaço na tribuna da Câmara de Vereadores para detalhar os problemas e apontar a responsabilidade da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) na questão.

Todos os moradores afetados destacam que a falta de pressão na água tem gerado prejuízos consideráveis em suas residências. A ausência de pressão compromete o funcionamento de chuveiros, máquinas de lavar e outros equipamentos domésticos, resultando em danos e custos adicionais para a população.

Em resposta a essa situação crítica, os moradores do bairro Leodoro de Azevedo se uniram e elaboraram um abaixo-assinado, que será encaminhado à direção da CORSAN. A iniciativa visa sensibilizar a empresa para a urgência na solução do problema e restauração da qualidade no fornecimento de água.

A Folha de Canela tentou contato com a CORSAN para obter um posicionamento oficial sobre a denúncia e garantir transparência na divulgação dos fatos, porém não recebeu resposta. A população canelense espera que as autoridades competentes ajam prontamente para resolver essa questão, garantindo o direito básico e essencial de acesso à água de qualidade para todos os moradores.