Policiais do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela realizam resgate de aves nativas

No dia 8 de janeiro de 2024, policiais militares do 3° Batalhão Ambiental de Canela resgataram aves nativas em situações de vulnerabilidade na região. Um periquito/maitaca, com os pés atrofiados devido à sujeira no ninho, foi acolhido pela manhã.

Na parte da tarde, três filhotes de andorinhas, encontrados no solo, também foram resgatados. Os animais serão encaminhados para avaliação veterinária, seguindo orientações da SEMA/RS, demonstrando a colaboração entre órgãos ambientais e a Brigada Militar na preservação da biodiversidade local.