Rodeio de Canela abre as cancelas na quinta-feira (11)

Neste ano, o CTG Querência celebra sete décadas dedicadas à preservação e disseminação da tradição e cultura gaúcha. Para marcar o início das comemorações, o Rodeio Crioulo de Canela está agendado para esta semana, de 11 a 14 de janeiro, Parque de Rodeios Saiqui.

Ao longo de quatro dias, participantes e espectadores serão envolvidos em um ambiente repleto de emoção, música, dança e desafios campeiros e artísticos que ressaltam a força e destreza de peões e prendas nas diversas modalidades que fazem parte da programação.

A área de alimentação transforma-se em um verdadeiro banquete de sabores, oferecendo desde pratos campeiros até lanches. A movimentada “rua do comércio” é um ponto de destaque, com produtos únicos e confeccionados com maestria por talentosos artesãos.

O evento apresentará um total de 16 provas campeiras, incluindo laço, gineteada, prova de rédeas e vaca parada, com destaque para o laço Origens, na qual os competidores se apresentam com encilhas e vestimentas antigas e também o Duelo de Prendas, modalidade que será disputada pela primeira vez no Rodeio de Canela.

Além disso, a programação artística e cultural será diversificada, com disputas de gaita piano e botão, intérprete vocal e declamação no domingo, 14. Paulinho Mocelin, Grupo Rodeio e Chiquito e Bordoneio, estarão animando os fandangos de quinta-feira, sexta-feira e sábado, respectivamente.

A organização do evento estima um público de 30 mil pessoas, somando participantes e público em geral.

A abertura solene está marcada para sexta-feira, às 19h, na Arena Polaco Feijó, com a presença de autoridades, homenagens e surpresas preparadas para encantar o público, contando também com show do grupo Rodeio.

O Parque, que conta com muita mata nativa, abrigará uma verdadeira cidade de acampamentos que reúnem grupos de amigos e famílias, em uma grande festa de integração.