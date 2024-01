1ª edição da Feirinha do Lago em 2024 ocorre neste sábado

Evento está programado para acontecer das 9h às 13h, no Parque do Lago, em uma estrutura montada próxima ao letreiro ‘Eu Amo Canela’

A Administração Municipal de Canela, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, informa que a Feirinha do Lago será retomada neste mês de janeiro com a 1ª edição de 2024 programada para o próximo sábado (13), das 9h às 13h, em uma estrutura montada próxima ao letreiro ‘Eu Amo Canela’. Mais uma vez a comunidade poderá colaborar com ações sociais como adoção de cachorrinhos do Cempra – Centro Municipal de Proteção dos Animais de Canela e doações de mantas e agasalhos que serão destinados para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Também haverá espaço para comercialização de hortifruti produzidos por agricultores canelenses, recolhimento de lixo eletrônico, doação de mudas e compostos orgânicos, além de brinquedos ao ar livre para as crianças. O secretário de Meio Ambiente de Canela, Leandro Pereira Heidtmann, destaca que o engajamento da comunidade tem sido fundamental para o sucesso da Feirinha do Lago. “Atingimos números extremamente positivos no ano passado, contribuindo com o fomento da economia local, colaborando com a preservação ambiental e causas sociais”, ressalta Leandro.

Em seis edições realizadas em 2023 a Feirinha do Lago proporcionou a adoção de 33 cachorros, doação de em torno de 360 mudas de árvores, arrecadação de cerca de 400 quilos de lixo eletrônico, distribuição de aproximadamente 800 quilos de composto orgânico e foram recebidas 183 peças de roupas. Em relação à venda de frutas e hortaliças a estimativa dos produtores rurais é de que 70% dos produtos expostos foram comercializados.

ATRAÇÕES DA FEIRINHA