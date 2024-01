Novas conselheiras tutelares de Canela são empossadas

Na manhã desta quarta-feira (10), foram diplomadas e empossadas as conselheiras tutelares de Canela para a gestão 2024-2027. A solenidade aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores e contou com a presença do prefeito em exercício Jefferson de Oliveira, do presidente e vice do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Canela (COMDICA), Paulo Terra e Valquíria Dias, do secretário interino de Assistência, Joãozinho Silveira, dos vereadores Jerônimo Terra Rolim, Emília Fulcher e secretário adjunto de Educação, Roberto Oliveira.

Em seu pronunciamento, o prefeito em exercício Jefferson destacou a importância do trabalho desenvolvido pelos conselheiros, os desafios que devem ser enfrentados e o voto de confiança da comunidade. “É um trabalho intenso e integrado para levar qualidade de vida para as crianças e adolescentes quando requisitado”, afirmou.

Paulo Terra, presidente do COMDICA falou sobre o trabalho e o zelo das crianças e adolescentes. “A missão é de cuidar e proteger, todos temos o mesmo objetivo e juntos vamos continuar o nosso trabalho com comprometimento e muita dedicação”, ponderou.

O secretário interino de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação Joãozinho Silveira disse que “É um trabalho que precisa ser feito de coração, pois lida com questões complicadas. Quero me colocar à disposição para ajudar em todos os segmentos”, declarou.

Foram diplomadas e empossadas Ana Júlia Raymundo Colombo, Maria Lidiane Krewer Rodrigues, Renata Wortmann e Daiane Ceccon. As suplentes diplomadas foram Lia Márcia Soares de Brito e Fernanda Oliveira.

PROCESSO JUDICIAL

Uma liminar foi expedida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Canela suspendendo a posse da conselheira tutelar eleita Silvia Eliane de Souza. O COMDICA, por meio de seu presidente Paulo Terra, foi oficiado da ação, uma hora antes da solenidade e seguindo determinação apenas quatro conselheiras tomaram posse e a quinta vaga será ocupada assim que a decisão judicial for deferida.

No momento da solenidade não foi diplomada a suplente Ana Paula Justo que ajuizou a ação, mas no final da manhã de hoje (10.1), por entendimento jurídico, a conselheira Ana Paula foi diplomada em encontro na sede da Secretaria de Assistência Social.

“Assim que sair a decisão da justiça de quem será a quinta conselheira eleita, ela será empossada e assumirá o posto”, destacou Paulo Terra.