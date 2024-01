Obra da Sul Gás causa lentidão na RS-235

Motoristas relatam que levam mais de uma hora para se deslocar de uma cidade à outra

Uma obra da Sul Gás na RS-235 tem causado transtornos no trânsito entre Canela e Gramado, com congestionamentos significativos ao longo do trecho em obras. A intervenção, que visa ampliar a rede de gás na região, está localizada na altura do Hotel Galo Vermelho, em Gramado, resultando em uma redução para pista única e lentidão que começa próximo à Sinoscar em Canela.

O objetivo ambicioso da Sulgás é alcançar 4,9 km de rede nesta primeira fase, atendendo os setores industrial, comercial e residencial. O investimento previsto da empresa na rede de Canela para os anos de 2023 e 2024 é substancial, totalizando R$ 7,7 milhões.

Apesar da intenção inicial da companhia em minimizar os impactos da obra, a realidade desta semana demonstra desafios significativos para os motoristas na região. O congestionamento resultante da pista única tem gerado atrasos e desconforto para aqueles que precisam se deslocar entre as duas cidades.

Diante dessa situação, uma alternativa sugerida para chegar a Gramado é utilizar a RS-466, conhecida como estrada do Caracol. O percurso, que possui aproximadamente 35 km entre o centro de Canela e o centro de Gramado, é uma opção que, apesar de mais extensa, pode oferecer um tempo de deslocamento médio de 40 minutos, proporcionando alívio aos motoristas que buscam evitar o trecho afetado pela obra da Sul Gás.