Administração apresenta projeto do novo Ginásio Municipal de Canela

Estrutura deve ser construída junto ao complexo da Celulose

O prefeito em exercício, Jefferson de Oliveira e o secretário de Obras, Marcelo Savi, reuniram secretários municipais e adjuntos na quarta-feira (10), para apresentar o projeto do novo Ginásio Municipal de Canela. A estrutura será construída junto ao complexo da Celulose, totalizando uma área de 2.800 m² que inclui quadra esportiva com medidas oficiais, arquibancadas para receber público de cerca de três mil pessoas, vestiários e banheiros com acessibilidade, além de cabines de imprensa. A estimativa é de que o investimento necessário para construir o novo equipamento seja de cerca de R$ 12 milhões.

O secretário de Obras, Marcelo Savi, destaca que a construção será viabilizada com recursos próprios do município, com a busca de verbas junto ao Governo Federal ou com o valor resultante da venda da rodoviária. “A intenção é iniciar esta obra ainda neste ano! Temos um belo projeto e existem recursos disponíveis para área esportiva”, ressalta Marcelo Savi. Já o prefeito em exercício, Jefferson de Oliveira, lembra que todas as escolas municipais que possuem turno integral contam com ginásios e afirma que o fortalecimento do esporte é fundamental para auxiliar em questões sociais. “É um equipamento necessário para que possamos ampliar as competições oficiais do município. Vamos continuar dando resposta para nossa população entregando obras e investimentos até o último dia deste governo”, afirma Jefferson.

CARACTERÍSTICAS ARQUITETÔNICAS

O anteprojeto foi desenvolvido pelo arquiteto João Bazacas Corrêa e valoriza elementos com transparências para aproveitamento da iluminação e ventilação natural. Na parte externa serão utilizados revestimentos de pedra e madeira seguindo as características arquitetônicas do município e a cobertura receberá telhas metálicas visando um isolamento térmico eficiente.

O prefeito em exercício, Jefferson de Oliveira, frisa que a escolha do complexo da Celulose para receber o ginásio deve-se pelo fato de ser uma área municipal com amplo espaço físico, proporcionando ainda um maior incremento na urbanização naquela região do município. “A proposta busca atender os anseios da nossa comunidade que reivindica um espaço adequado e moderno para receber torneios, competições e outras atividades ligadas ao esporte”, conclui Jefferson.

Fotos: Divulgação