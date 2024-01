Beneficiários do Bolsa Família devem realizar pesagem obrigatória até 19 de janeiro

Os beneficiários do Bolsa Família que ainda não realizaram a pesagem das crianças de zero a sete anos, devem se dirigir ao posto de saúde ou UBS mais próxima para a atualização dos dados. O prazo segue aberto até 19 de janeiro e caso não seja atualizado, o benefício será bloqueado.



Além das crianças, devem passar por pesagem mulheres com idade de 14 a 44 anos. O objetivo é confirmar se os beneficiários estão cumprindo as exigências na área de saúde, conforme determinado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome.



No ato do cadastramento, é necessário apresentar o Cartão Bolsa Família, Cartão SUS, caderneta de vacinas das crianças, atualizada e, no caso das gestantes, o cartão pré-natal.