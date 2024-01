Moradores do Rio Grande do Sul pagam meia entrada e ajudam entidades no Skyglass Canela

O Skyglass Canela abre, a partir de 15 de janeiro, a segunda edição de sua campanha solidária para moradores do Rio Grande do Sul. Além de sentir as emoções na primeira plataforma de vidro da América Latina pagando menos, os visitantes ainda estarão ajudando quem precisa. Os moradores do Rio Grande do Sul que levarem um quilo de alimento ou um quilo de ração para cães pagam a tarifa de meia entrada para qualquer idade. A promoção é válida até 14 de abril de 2024, com exceção do Carnaval, entre 10 e 13 de fevereiro, e da Páscoa, de 29 a 31 de março. Entre 19 de 29 de fevereiro, o parque estará fechado para manutenção geral.

O diretor geral do Skyglass Canela, Alex Bonareti, destaca que a promoção é uma forma de beneficiar os gaúchos com um valor reduzido, na baixa temporada, dando a oportunidade de todos conhecerem o atrativo e ainda ajudarem os que mais precisam. “É um excelente momento para economizar no passeio em família e acompanhar nossas doações. Informaremos oportunamente, conforme fizermos as arrecadações. Ficamos muito honrados por poder contribuir com a comunidade”, afirma Bonareti.

Para ter direito ao desconto, além da doação, é necessário apresentar comprovante de residência e um documento com foto. Os acompanhantes também devem levar um quilo de alimento. O desconto é aplicável somente sobre a tarifa da bilheteria e não é acumulativo com outras promoções. Não é aplicado na compra de voltas adicionais no Abusado. Também não é válido para ingressos comprados em outro local que não seja a bilheteria do parque no ato da apresentação dos comprovantes e entrega dos alimentos ou ração.