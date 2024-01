Polícia Civil prende 11 pessoas durante Operação Sextorsion em São Francisco de Paula

Nesta quarta-feira (10/01), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de São Francisco de Paula, deflagrou a Operação Sextorsion, com intuito de combater crimes de extorsão e estelionato, na modalidade “golpe dos nudes”, praticados por organização criminosa atuante no estado.

Foram cumpridas ordens judiciais nas cidades de São Francisco de Paula, Campo Bom e Guaíba. Onze pessoas foram presas, e telefones celulares e documentos restaram apreendidos.

Participaram da ação dezesseis policiais civis. Sete mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão (MBAs) foram cumpridos na cidade de São Francisco de Paula. Ainda, três prisões preventivas foram decretadas a apenados do Presídio Estadual de São Francisco de Paula (PESFP) e foram cumpridas no local. Em Campo Bom, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um MBA. Um mandado de busca e apreensão foi também cumprido em Guaíba.

A investigação, iniciada há cerca de dois anos, analisou vínculos para embasar as representações feitas ao judiciário e identificou um forte esquema de golpes praticados por homens e mulheres (inclusive apenados do sistema prisional) que lesou diversas vítimas, através de delitos conhecidos como “golpe dos nudes”. As vítimas atraídas eram, sobretudo, idosas.