11ª primeira fase da Operação Cáritas traz denúncias gravíssimas

Nesta semana, para o espanto de zero pessoas, nos “surpreendemos” com mais uma fase da Operação Cáritas, a 11ª. Há algum tempo, esta coluna já havia cantado a pedra de que a Operação retornaria ao HCC, onde nasceu.

As denúncias trazidas esta semana são gravíssimas, por este motivo a Justiça não liberou Gralha na audiência de custódia e o Ministério Público se manifestou no sentido de manter a prisão preventiva.

Isto tudo nos leva a crer que Leandro Gralha da Silva, Secretário Municipal de Saúde e Interventor do Hospital de Caridade de Canela, hoje afastado das funções, responda o processo judicial em prisão preventiva, no Presídio Estadual de Canela.

Prefeitura não exonerou Leandro

Para a surpresa de zero pessoas, Leandro Gralha não foi exonerado de suas funções junto à Prefeitura de Canela. A portaria de n.º 59, publicada ontem (10), apenas afasta o secretário por 120 dias. Ou seja, caso Gralha seja solto até estes 120 dias, pela atual portaria, poderia voltar ao seu cargo.

Ainda não sabemos como a Administração Municipal pretende lidar com este assunto. Entendo que para ele, Leandro, 120 dias no regime fechado é uma eternidade. Mas, aqui fora, vai passar rapidinho e a Prefeitura terá que lidar com esse barulho.

Dentro desta linha, é importante ressaltar que Gralha é o 1º suplente como vereador do MDB de Canela. Assim, como a ordem judicial se refere apenas aos cargos da Prefeitura, Gralha, se solto, poderia voltar à Câmara de Vereadores, se posto em liberdade.

Faz o Pix! Polícia vai investigar triangulação de dinheiro

Outro ponto que pesa para que Gralha siga recolhido é que o resultado dos principais mandados judicias ainda nem fazem parte do processo. Foram feitas buscas em uma clínica de radiologia, com sede em Taquara/RS, e pedidos quebras de sigilos bancários. Seu conteúdo será conhecido no decorrer da investigação.

A Polícia Civil acredita que possa ter havido triangulação de dinheiro, em negociação para renovação do contrato de operação do Raio-X do HCC, por exemplo, com denúncia de que haveria um pagamento diretamente na conta de Leandro.

Velhos nomes, novos laranjas

Ainda, em assunto pouco falado na mídia até então, há fortes indícios de que o grupo que possuía ligação com Vilmar Santos e Adriana Schvade Seibel (ex-administradora do HCC e esposa de um ex-sócio de Vilmar em uma loja dentro de parque turístico) tenha voltado ao Hospital em contratação direta de Gralha, através da empresa que fornece médicos para o plantão e emergência.

Nomes que já fizeram parte de investigações anteriores voltaram a aparecer nas cotas de empresas ligadas ao grupo, que ainda atua na área em municípios como Bom Princípio e São Sebastião do Caí.

Complexidade do processo pode deixar Gralha um bom tempo atrás das grades

Novamente, as denúncias trazem aspectos técnicos, com especifidades que o poder público traz, principalmente por se tratar da área da saúde. Por tudo isso, até a conclusão do inquérito e posterior denúncia do Ministério Público, acredito que teremos um bom período de tempo.

Efeitos da Cáritas na eleição I

2024, você deve saber, será ano eleitoral. Desde cedo, meu telefone não parou, na terça (9). Pessoas informando e outras perguntando sobre as viaturas em frente à Secretaria Municipal de Saúde.

Logo, depois da confirmação da prisão de Leandro Gralha, a pergunta era: como isso vai mexer nas eleições?

Minha projeção? Pouco. Explico: quem é oposição a MDB ganhou munição, mas que servirá apenas para mobilizar quem já não gosta do MDB.

Quem é alheio à política continuará sendo alheio à política e quem tende a gostar das ações mais populares da atual administração (que são muitas as ações e são muitas as pessoas), também não vai mudar de opinião por causa da prisão do Gralha.

Há, ainda, quem vai comprar as dores e defender o partido e o secretário afastado.

Como escrevi em outras oportunidades, vivemos em pequenas bolhas e as opiniões tendem a ser compartilhadas entre as pessoas do mesmo círculo. É preciso conhecer e compreender melhor quem não faz parte da nossa relação cotidiana para então poder fazer uma análise mais próxima da realidade. Ah, deixar de lado também o passional.

Com tudo isso, reafirmo, não se surpreendam muda pouco. Mas irei voltar a este assunto ao longo das próximas semanas.

Efeitos da Cáritas na eleição II

Um dos efeitos práticos da Operação Cáritas poderia ser o impedimento de determinadas pessoas concorrer nas eleições. Porém, segundo o ordenamento legal brasileiro, ninguém é considerado culpado antes do trânsito em julgado.

Em outras palavras, é o momento em que uma decisão judicial torna-se definitiva e não pode mais ser objeto de recurso, encerrando o processo. Amigo, isso leva tempo, não será para este ano.

Secretarias desmontadas

Entrevistei várias vezes o prefeito Constantino, após a Cáritas. Tento, sem sucesso, marcar outra entrevista, já há alguns meses. Acredito que ainda conseguirei em 2024, mas, com certeza, Orsolin vai deixar a poeira baixar, e muito, antes de vir aqui para um ao vivo na Folha.

Nestas entrevistas, a principal reclamação do Prefeito é que teve as suas secretarias desmanchadas pela Operação Cáritas e que isso prejudica o desenvolvimento dos trabalhos.

Em uma entrevista, eu pergunto e o convidado responde. Não estou ali para questionar ou debater com o entrevistado, mas, claro, tenho opinião sobre o assunto.

No caso do Turismo, vamos combinar, teve tempo de sobra para remontar a secretaria e, convenhamos, conheço os processos da Prefeitura de Canela. O argumento de documentos e computadores levados em buscas e apreensões é muito raso. A Prefeitura conta com um servidor central e diversos backups dele.

Então, estes documentos essenciais das secretarias deveriam estar no servidor e protegidos por cópias de segurança. Que tipo de documento de uma repartição pública não poderia estar no servidor?

Isso vale para Turismo, Meio Ambiente e outras que teriam sido desmontadas.

Já para o caso de perda de pessoal e consequente substituição, nem dos secretários ou servidores que saíram eram Luisito Suárez, que não tem substituição.

Nós, da iniciativa privada, sofremos com a mesma coisa, precisamos repor mão-de-obra constantemente e não usamos isso como justificativa para não atender bem um cliente.

Cáritas tem motivação eleitoral

A cada nova fase da Cáritas vem os defensores do indefensável falar que a Operação tem motivação eleitoral.

Eu fico aqui imaginando o delegado, o promotor e o juiz, os três que quase nada têm de trabalho aqui em Canela, sentados em uma mesa da Lancheria Quaraí, tomando uma Brahma de litrão e olhando para as janelas do gabinete do Prefeito.

Lá pelas tantas, um fala ao outro: faz tempo que a gente não persegue ninguém da Prefeitura né?

Pois é, diz o segundo, podíamos dar uma agitada na coisa! A popularidade do Governo melhorou, vamos desmontar uma secretaria, só pra variar.

O terceiro fala: sou parceiro, mas, quem desta vez? Sorteamos no palitinho…

Ao que o primeiro retruca, vamos pegar o primeiro que sair por aquela porta!

E eis que Leandro Gralha, por uma escolha do destino foi o investigado com o objetivo de prejudicar a administração…

Cáritas não deu e não vai dar nada, só prejudicou a cidade…

Seguidamente eu vejo os defensores do indefensável dizer que a Cáritas não vai dar em nada.

Pois é, do ponto de vista individual, foram diversos investigados presos, dezenas de bens apreendidos, multas em dinheiro que terão que ser pagas, réus primários perdidos e por aí vai.

Você já se imaginou estar em um dia jantando no Castelo Saint Andrews e no outro estar cozinhando no presídio. Perder a confiança de amigos e familiares, sem falar nas companhias?

Pergunte a cada um dos investigados se gostariam de passar novamente por isso e descubra se não deu nada.

Do ponto de vista técnico, a Operação tem levado a lei para aqueles que esqueceram que ela existia, tendo fazer que as boas práticas da administração pública seja recuperada nestes setores em que se encontrou irregularidades.

Atribuir à Cáritas o atraso econômico de Canela chega ser uma piada, mas, ainda tem gente que tenta encontrar argumentos…