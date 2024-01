BR-116, em Nova Petrópolis, será fechada até o final do mês

A partir da próxima segunda-feira, dia 15, a BR-116, trecho entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul, será bloqueda. A informação é da Polícia Rodoviária Federal que informou que o trecho será totalmente interrompido para realização de serviços de concreto projetado a montante (no corte) no trecho onde ocorreu o deslizamento em novembro.

A interrupção ocorre nos trechos onde hoje já existem os limitadores de largura, no KM 175,5 e no KM 183,5. O trânsito deve ser liberado às 20h do dia 31 de janeiro.