Brigada Militar de Canela age rapidamente e prende suspeito por furto de veículo

Na noite da última quinta-feira, 11 de janeiro, aproximadamente às 23h40, a Brigada Militar de Canela foi acionada através do número de emergência 190, com a informação de que um indivíduo estaria tentando furtar um veículo VW Gol, de cor verde, na rua Borges de Medeiros, no centro da cidade.

As guarnições prontamente se dirigiram ao local indicado, onde conseguiram abordar o suspeito ainda dentro do veículo. O homem, de 33 anos e com uma extensa ficha criminal que inclui roubo a pedestre com lesões, favorecimento real, homicídio doloso, sequestro e cárcere privado, furto/arrombamento de residência, furto e receptação de veículo, confessou ser o autor do furto de dois veículos GM Chevette nos últimos dias. Um deles inclusive foi furtado na madrugada de quarta-feira (10), às 03h15. O criminoso havia levado o veículo, abandonando-o no bairro Vila Boeira após ficar sem combustível. O veículo foi recuperado, porém as ferramentas de trabalho do proprietário do veículo foram levadas.

Durante a abordagem, os Policiais Militares encontraram em posse do suspeito a frente de um rádio, uma peça veicular (trava da porta), uma peça de alumínio que faz parte da trava da porta, um estilete e uma faca, possivelmente utilizados para arrombar os veículos.

O indivíduo foi preso em flagrante, evidenciando a ação eficaz da Brigada Militar de Canela na prevenção e combate aos crimes contra o patrimônio na região. A rápida resposta das autoridades contribui para a segurança da comunidade e demonstra o compromisso em manter a ordem pública.