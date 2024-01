Brigada Militar de Nova Petrópolis Efetua Prisão em Flagrante por Furto de Celular

Na manhã da última quinta-feira, dia 11 de janeiro, por volta das 10 horas, a Brigada Militar de Nova Petrópolis recebeu um chamado urgente, para investigar um caso de furto de telefone celular ocorrido em um supermercado no coração do município.

Segundo relato da funcionária do estabelecimento, ela havia saído temporariamente do escritório do mercado e, ao retornar, observou um indivíduo deixando o local. Logo em seguida, percebeu a ausência do telefone celular pertencente ao mercado.

A equipe da Brigada Militar, prontamente acionada, iniciou buscas na região e identificou, na Rua Padre Afonso Theobald, na área central, um homem com as características correspondentes ao suspeito. Vale ressaltar que esse mesmo indivíduo havia sido detido na noite de segunda-feira, dia 08, ao tentar cometer um furto com arrombamento em outro estabelecimento, sendo impedido pela intervenção eficaz da Brigada Militar.

Ao ser abordado, o homem, de 28 anos e com antecedentes por posse de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e furtos, confessou ser o autor do furto do telefone celular e indicou o local onde havia escondido o aparelho e seu carregador.

Diante da confissão e da evidência do crime, o suspeito foi preso em flagrante por furto, reforçando a atuação incisiva da Brigada Militar na manutenção da segurança da comunidade de Nova Petrópolis. Essa ação demonstra a eficácia das forças de segurança em coibir a prática de delitos na região, promovendo a tranquilidade e a ordem pública.