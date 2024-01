Equipe da Gramadotur conhece atrações e novidades do X Gramado in Concert

Os colaboradores da Gramadotur, autarquia pública responsável pela realização dos eventos de Gramado, conheceram na tarde de quinta-feira (10), no lounge do Expogramado, as atrações e principais novidades do X Gramado in Concert, que ocorre de 26 de janeiro a 3 de fevereiro. O festival internacional de música abre o calendário de eventos da entidade, que ainda comemora o sucesso do Natal Luz. Os detalhes da programação foram apresentados para a equipe pela presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, e pelo diretor artístico Allan John Lino.

O evento vai reunir 400 alunos de 10 países de 22 Estados brasileiros. Com programação totalmente gratuita, o festival terá concertos de orquestras e grupos de câmara, recitais e ações formativas para o público. O concerto de abertura será na sexta-feira, 26 de janeiro, às 20h, no Expogramado, com a Orquestra Sinfônica de Gramado, sob a regência do maestro Leandro Serafim.

Fotos: Halder Ramos