PATRAM e agentes da Secretaria da Agricultura de Gramado atendem denúncia de maus tratos a bovinos

No dia 11 de janeiro de 2024, integrantes da Polícia Militar do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela, em colaboração com agentes da Secretaria da Agricultura do município de Gramado, responderam a uma denúncia de maus tratos a bovinos no interior da cidade.

Após uma inspeção minuciosa na propriedade indicada, os policiais e agentes identificaram a presença de um novilho morto, com a suspeita de que a causa do óbito tenha sido a Tristeza Parasitária, transmitida por carrapatos, mosquitos e moscas.

O responsável pela propriedade foi notificado e recebeu orientações sobre as práticas adequadas para auxiliar na criação dos animais, bem como instruções específicas para o descarte apropriado do bovino falecido. Importante ressaltar que, durante a averiguação, não foi constatada evidência de maus tratos aos animais.

Essa ação conjunta entre as autoridades locais demonstra o comprometimento na preservação do bem-estar animal e na fiscalização das condições de criação, contribuindo para a conscientização e o cumprimento das normas que regem o tratamento ético aos animais na região.