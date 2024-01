Rodeio de Canela é Sucesso: Tradição, Emoção e Cultura em Destaque

Desde quinta-feira, as competições de tiro de laço têm agitado a arena, exibindo habilidades impressionantes dos participantes. A noite de sexta-feira promete ser emocionante com a primeira classificatória das gineteadas, modalidade que cativa profundamente o público presente, prometendo muita adrenalina.O destaque do evento é, sem dúvida, a atmosfera que envolve as provas campeiras, que continuarão a agitar o rodeio até seu encerramento no domingo. As esperadas disputas da categoria artística, previstas para o último dia, prometem fechar o evento com chave de ouro, celebrando a riqueza cultural e artística do tradicionalismo gaúcho.A abertura oficial do Rodeio de Canela acontecerá no fim da tarde desta sexta-feira, 12, na Arena Polaco Feijó, com a presença de autoridades canelenses, do Movimento Tradicionalista Gaúcho, patronagem e a gestão de peões e prendas do CTG Querência. Uma homenagem especial será prestada a Henrique Castilhos, figura emblemática que deixou sua marca no CTG Querência em 1996, aos 84 anos. Uma imagem marcante de “seu” Henrique, datada da década de 70, empinando um cavalo, ilustra a arte de divulgação do Rodeio de Canela desde sua primeira edição.