Brigada Militar de São Francisco de Paula prende em flagrante por roubo a pedestre

Na tarde de domingo, 14 de janeiro, por volta das 14h30, a Brigada Militar de São Francisco de Paula foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo a pedestres na rua Alzito Torres Filho, no bairro São Bernardo. O chamado foi realizado por um Policial Militar que estava de folga e presenciou a ação criminosa.

O policial, encontrando-se no Lago São Bernardo, notou o roubo em andamento e agiu prontamente. O criminoso, utilizando um simulacro de arma de fogo (réplica), havia subtraído o celular e a carteira de um casal. Ao tentar roubar um veículo Siena, foi interceptado e detido pelo policial militar de folga.

O autor, um jovem de 20 anos com antecedentes por posse e tráfico de entorpecentes, lesão corporal/Lei Maria da Penha, e posse irregular de arma de fogo, foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado ao presídio de São Francisco de Paula, onde aguardará as providências legais.

A ação rápida e corajosa do Policial Militar de folga contribuiu significativamente para a detenção do suspeito, garantindo a segurança das vítimas e prevenindo possíveis crimes subsequentes. As autoridades locais destacam a importância da participação ativa da comunidade na segurança pública, reforçando que a colaboração de todos é essencial para combater a criminalidade e preservar a tranquilidade da cidade.