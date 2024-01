Polícia Militar Ambiental e Fiscais de Gramado combatem depósito ilegal de madeira no município

No dia 13 de janeiro de 2024, Policiais Militares do 3° Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Canela, em parceria com Fiscais Ambientais do município de Gramado, realizaram o atendimento de uma denúncia referente a um depósito ilegal de madeira nativa. A denúncia, encaminhada pelo Ministério Público de Gramado à PATRAM Canela, levou as autoridades ao local em questão.

O galpão de uma antiga fábrica de móveis, localizado no bairro Casagrande, foi o ponto identificado como depósito ilegal. No local, os policiais e fiscais constataram a presença de 290,80 m³ de madeira nativa, desdobrada e pertencente às espécies Araucária Angustifólia, Cedro, Cambará, Ipê e Grápia.

O responsável pelo depósito, que é proprietário de uma madeireira na região, não apresentou o documento de origem florestal (DOF) que comprova o licenciamento do produto florestal. Diante dessa constatação, foram tomadas as medidas legais cabíveis para coibir a prática ilegal.

A ausência do DOF é uma infração grave, sujeita a penalidades legais, pois a documentação é essencial para rastrear a origem legal da madeira. As autoridades ressaltam a importância da fiscalização rigorosa para coibir atividades que ameacem a preservação ambiental, destacando o comprometimento em combater práticas ilegais que afetam os recursos naturais da região.

O material apreendido será devidamente catalogado e as medidas legais previstas serão aplicadas ao responsável pelo depósito ilegal, reforçando o compromisso das autoridades locais em proteger o patrimônio ambiental e garantir a sustentabilidade na região.