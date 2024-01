Rodeio de Canela comemora sucesso na celebração do tradicionalismo gaúcho

Canela se transformou, nos últimos quatro dias, no epicentro do tradicionalismo gaúcho com a realização do Rodeio Crioulo Nacional. O evento, que teve início na última quinta-feira, 11 de maio, proporcionou uma intensa imersão na cultura e tradição do Rio Grande do Sul, reunindo peões e prendas de Canela e de diversas cidades do estado.

As provas campeiras, coração do evento, foram marcadas pela dedicação fervorosa dos participantes. Desde tiro de laço entre duplas de irmãos até disputas entre laçadores veteranos e os jovens guris, o Rodeio de Canela celebrou não apenas a competição, mas também a união das famílias em torno das tradições gaúchas.

A tão cobiçada Taça Cidade, em homenagem aos 70 anos do CTG Querência, teve uma disputa acirrada no domingo, consagrando os irmãos Fernando e Rudy Zanatta, Jerônimo Oliveira e Tiago Vieira, além de Paulo Daros e Luan da Silva. Camila Licks foi a grande campeã do primeiro Duelo de Prendas. A prova campeira principal, o laço dupla oficial, continua a agitar a cancha do Parque de Rodeios Saiqui, com os participantes competindo por um prêmio total de 26 mil reais, divididos entre as categorias A, B, C e D.

Com mais de 1.450 inscrições e 7.500 voltas na cancha até a noite de sábado, as provas campeiras atestaram o engajamento e o espírito esportivo presentes no tradicional Rodeio de Canela.

Neste último dia de evento, as provas artísticas ganham destaque, reunindo mais de 160 participantes de diversas cidades do estado. Talentos e criatividade se misturam para oferecer um espetáculo memorável ao público presente.

O CTG Querência, que celebra seu septuagésimo aniversário, já vislumbra futuros eventos em comemoração. Jeferson Lodea, patrão da entidade, destaca a responsabilidade de organizar uma celebração memorável em seus 70 anos, com eventos planejados para a Semana Farroupilha, culminando no dia 20 de setembro. Jeferson comemora o sucesso do Rodeio, afirmando que foi o “pontapé inicial das comemorações dos 70 anos, realizado com êxito.”

O evento atraiu um público expressivo, estimado em 25 mil pessoas, entre canelenses, visitantes da região e turistas. Além das emocionantes provas, o público desfrutou das delícias oferecidas na praça gastronômica e explorou a movimentada “rua do comércio.”

O Rodeio de Canela é uma realização do CTG Querência, com apoio da Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores, consolidando-se como um marco de celebração das tradições gaúchas na região.