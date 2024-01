Sindilojas Região das Hortênsias é 1° colocado do Prêmio Sindicato Representa +

A primeira reunião do ano da diretoria da Fecomércio-RS foi realizada no dia 11 de janeiro de 2024, na Casa do Comércio Gaúcho, em Porto Alegre. No encontro, o presidente Luiz Carlos Bohn iniciou a pauta falando sobre a participação dos sindicatos na divulgação da Plataforma Representa+ e divulgando os vencedores do Prêmio Sindicato Representa +. A distinção foi concedida aos três sindicatos com mais empresas cadastradas na plataforma, em proporção ao tamanho de sua base de representação.

O Sindilojas Região das Hortênsias conquistou o primeiro lugar, seguido do Sindilojas Região Centro e Sindilojas Caxias do Sul. O Sindilojas Palmeira das Missões, Sindilojas Alegrete e Manoel Viana, Sindilojas Três de Maio e Sindilojas Missões também receberam uma menção honrosa por atingirem mais de 10% de sua base de representação em empresas cadastradas.

“Parabéns a nossa equipe pelo trabalho e empenho resultando nessa premiação para nossa entidade. A plataforma Representa + engaja nossos lojistas, que ajudam a dar norte nas ações da Federação quanto às Leis que tramitam nos poderes legislativos”, destaca o presidente do Sindilojas, Guido Thiele. Esteve presente na reunião, acompanhando Thiele, o vice-presidente do Sindilojas, Sandro Schmidt.