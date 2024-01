Trecho da BR-116 bloqueado por duas semanas em Nova Petrópolis: Confira as rotas alternativas

O tráfego de veículos na BR-116, próximo a Nova Petrópolis, foi interrompido na manhã desta segunda-feira (15), conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A interrupção, que se estenderá por duas semanas, até o dia 31 de janeiro, tem como causa as obras em andamento no km 181 da rodovia, que sofreu com quedas de barreira no ano de 2023.

O bloqueio se inicia no km 175, nas proximidades da ponte sobre o Rio Caí, estabelecendo a divisa entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, e se estende até o km 183. Esse trecho já apresenta restrição de tráfego devido às obras, com limitadores de largura. A PRF estima que a liberação ocorrerá às 20h do dia 31, mediante o uso de semáforos no sistema pare e siga.

Durante o período de bloqueio, a prefeitura de Nova Petrópolis divulgou rotas alternativas. As estradas de Arroio Paixão e Linha Pirajá estarão liberadas para veículos leves. Para veículos pesados, a sugestão é utilizar a RS-452 até Feliz e, a partir daí, seguir em direção ao município de Linha Nova pela Estrada São Roque. Posteriormente, é possível seguir em direção a Nova Petrópolis, passando pela localidade de Linha Olinda.

Outra opção para alcançar a cidade é acessar a Região das Hortênsias pela Rota do Sol. Na localidade de Tainhas, em São Francisco de Paula, é necessário ingressar na RS-020, que leva à sede do município. A partir dali, basta acessar a RS-235 e seguir em direção a Canela, Gramado ou Nova Petrópolis.

A PRF orienta os motoristas a planejarem seus deslocamentos considerando as rotas alternativas durante o período de bloqueio na BR-116, visando minimizar transtornos e garantir a segurança viária.