MetSul emite alerta meteorológico: Serra Gaúcha em estado de atenção devido a chuvas intensas e vendavais

A Serra Gaúcha, está sob alerta máximo depois do alerta emitido pela MetSul Meteorologia devido a um cenário complexo que promete trazer chuvas intensas, ventos extremos e tempestades para o estado, colocando a região em estado de atenção e preparação, mesmo não sendo o foco do alerta.

O alerta, inicialmente emitido no domingo, ganhou ainda mais urgência nesta terça e quarta-feira, conforme as previsões indicam a chegada de um sistema de tempo severo ao Rio Grande do Sul. A combinação de duas baixas pressões, uma vinda do Chile e outra do Nordeste argentino, aliada ao ingresso de ar quente do Norte, cria condições propícias para a formação de tempestades poderosas entre a Argentina, o Uruguai e a Serra Gaúcha.

Ao contrário dos padrões usuais de verão, essa situação não se resume a pancadas de chuva isoladas à tarde. Sistemas de grande escala atuarão na região, trazendo consigo alto potencial para chuvas intensas, vendavais e, possivelmente, granizo. As rajadas de vento podem atingir velocidades acima de 100 km/h, representando riscos significativos para serviços essenciais e a população em geral.

O início dos temporais está previsto para a tarde, começando na Argentina e Uruguai, onde alertas já foram emitidos pela Meteorologia local. Essas condições meteorológicas extremas devem se deslocar em direção ao estado, acompanhando uma área de baixa pressão atmosférica que se movimentará do Chile em direção ao leste do estado.

A manhã desta terça-feira pode até começar com o sol brilhando em toda a região, elevando rapidamente as temperaturas. No entanto, o tempo começará a mudar pelo Oeste e na fronteira com o Uruguai. Poderosas áreas de instabilidade se deslocarão da tarde para a noite, trazendo chuvas intensas, tempestades severas e riscos de granizo e ventos devastadores.

Enquanto isso, em outras regiões do Rio Grande do Sul, o calor intenso poderá formar nuvens isoladas carregadas de chuva e temporais na segunda metade do dia. No Noroeste e Norte do estado, a chuva pode se manifestar apenas na quarta-feira.

O cenário, em certo grau, lembra as condições de janeiro de 2010, também durante o fenômeno El Niño, quando o Centro gaúcho enfrentou chuvas extremas e o desastre da ponte em Agudo. As condições atuais aumentam o risco de inundações repentinas, alagamentos, cheias de rios, transbordamento de córregos, deslizamentos de terra e quedas de barreiras.

Diante desse quadro, a população da Serra Gaúcha é aconselhada a tomar precauções, como manter-se informada por meio dos órgãos oficiais de meteorologia, evitar deslocamentos desnecessários e garantir a segurança de seus pertences. Autoridades locais também estão mobilizadas para atuar preventivamente e oferecer suporte à comunidade diante dos desafios impostos por esse evento meteorológico extremo.