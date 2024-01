Prefeitura de Canela realiza intervenção municipal no serviço de lixo, após desacordo com empresa

Empresa diz que buscou renovação e Município afirma que busca novo modelo para o serviço

Os serviços de triagem e transbordo da coleta de lixo de Canela estão sob intervenção municipal desde a manhã desta terça (16). Segundo a Prefeitura de Canela, o contrato para estes serviços finalizou no último dia 10, porém a empresa Serra Ambiental não demonstrou interesse em renovar.

Já empresa afirma que buscou o acordo para a renovação do contrato, mas as partes não se acertaram.

O serviço de coleta de lixo deve estar operando normalmente, com as rotas e horários rotineiros. Porém, nesta terça, a reportagem da Folha recebeu relatos de que em algumas ruas a coleta não havia sido realizada.

Desta forma, a triagem do lixo, que acontece no pavilhão do distrito industrial e o transbordo, que é a colocação destes resíduos no caminhão, são os serviços que estão sem contrato e, para que não ficassem sem ser realizados, sofreram intervenção. Já o transporte dos resíduos ao destino final, em São Leopoldo, tem contato ativo e segue normalmente.

Segundo a Prefeitura, pesou para a decisão o baixo índice de triagem do lixo de Canela, menos de 5%. Ainda, uma cooperativa de catadores está sendo estruturada, com apoio dos técnicos Carlos Frozzi e Laci Groos, para operar a triagem em Canela.

Confira a nota emitida pela Prefeitura de Canela na íntegra:

O contrato com a empresa responsável pela prestação do serviço de triagem e transbordo dos resíduos de Canela finalizou em 10/1/2024 e, antes mesmo do final do contrato, a empresa já havia informado não possuir mais interesse na renovação da relação. A intervenção por parte da Administração Municipal neste serviço revela-se como a melhor alternativa com vistas a não deixar o município desassistido. Considerou-se, para a tomada da decisão, o baixo índice de triagem de resíduos que vinha sendo feito até o momento (aproximadamente 5%), além da possibilidade de implementação de um novo modelo. A mudança de paradigma envolve a vinculação de Canela com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) ao estimular a integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis (art, 79, XII), assim como a aplicação de um dos principais instrumentos da PNRS, ou seja, o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores (art. 89, IV).

A mudança irá gerar um ganho socioambiental; oferecimento de serviço de melhor qualidade; regularização dos agentes ambientais informais; avanço na agenda ambiental da cidade de Canela e adequação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Assim, as Áreas de Transbordo e Triagem (ATT), que possuem o escopo de otimizar os processos de transporte, triagem e destinação dos resíduos, possibilitarão o desenvolvimento de projetos de reciclagem que, certamente, trarão resultados socioambientais positivos para a população canelense. Essas ações garantem uma destinação ambiental e economicamente mais adequada para os resíduos, proporcionando, por exemplo, um impacto socioambiental positivo e a diminuição no custo do transporte, uma vez que o aumento da triagem acarretará na diminuição dos resíduos que precisarão ser transportados até o destino final. Trata-se de uma adequação do município à Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, ao implantar a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores.

Cabe ressaltar que os serviços de coleta e destino final dos resíduos seguem sendo executados normalmente, sem nenhum prejuízo à comunidade, pois trata-se de contratos distintos.