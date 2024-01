Alerta de bloqueios em rodovias: Condições atuais nas estradas do Rio Grande do Sul após temporais

Na manhã desta quarta-feira (17), o Comando Rodoviário do Rio Grande do Sul (PRE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgaram atualizações cruciais sobre os bloqueios em rodovias estaduais e federais do estado. Essas informações visam alertar os condutores sobre as condições adversas nas estradas após os temporais que ocorreram entre terça-feira e quarta-feira, com o intuito de prevenir transtornos e acidentes.

Rodovias Estaduais: Bloqueios Totais e Parciais

Bloqueios Totais:

ERS 130, KM 37 – Venâncio Aires: Bloqueio total devido à erosão da pista. ERS 431, KM 22 – São Valentim do Sul: Bloqueio total após a ponte ceder. ERS 448, KM 23 – Nova Roma do Sul: Bloqueio total devido à queda de uma ponte metálica. ERS 474, KM 23 – Santo Antônio da Patrulha: Bloqueio total por queda de árvore. ERS 474, KM 17 – Santo Antônio da Patrulha: Bloqueio total devido à queda de árvore. ERS 494, KM 07 – Morrinhos do Sul: Bloqueio total com ponte bloqueada. ERS 020, KM 40 – Taquara: Bloqueio total por queda de árvore. ERS 020, KM 20 – Gravataí: Bloqueio total por queda de árvore.

Bloqueios Parciais:

ERS 420, KM 29 – Aratiba: Bloqueio parcial devido à pista que cedeu. ERS 491, KM 05 – Marcelino Ramos: Bloqueio parcial, com o DAER liberando em meia pista. ERS 431, KM 25 – São Valentim do Sul: Bloqueio parcial pela erosão da pista. VRS 826, KM 11 – Alto Feliz: Bloqueio parcial devido à erosão do asfalto e queda de barreira. ERS 130, KM 30 – Venâncio Aires: Bloqueio parcial devido a cabos de energia na rodovia. ERS 020, KM 05 ao 21 – Gravataí: Bloqueio parcial por queda de árvore.

Rodovias Federais: Alerta na BR 116, BR 470 e BR 153

BR 116:

Km 95,7 (São Marcos): Interdição total devido à ponte sobre o rio das Antas. Km 103 (São Marcos): Interdição total causada pela queda de barreira. Km 181 (Nova Petrópolis): Interdição total para serviços de concreto projetado. O trânsito será liberado em 31/01/2024. Km 256 (Esteio): Interdição parcial devido à queda de poste em 16/01/24. Km 252 (Sapucaia do Sul): Interdição parcial por acúmulo de água na via em 16/01/24.

BR-470:

Km 236 (Carlos Barbosa): Bloqueio parcial devido a árvore caída na via em 16/01/24. Previsão de liberação até 17/01/2024.

BR-153:

Km 412 (Cachoeira do Sul): Interdição total para veículos acima de 18 toneladas. Interdição parcial com sistema “Pare e Siga” para os demais veículos, no sentido Novos Cabrais x Caçapava do Sul, na Ponte do Fandango sobre o Rio Jacuí.

Condutores devem ficar atentos a essas informações para planejar rotas alternativas e evitar possíveis contratempos durante seus deslocamentos.